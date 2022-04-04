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    Дуже багато мін: на Чернігівщині стартувало розчищення доріг

    Українцям слід бути обачними - Дуже багато мін: на Чернігівщині стартувало розчищення доріг
    Українцям слід бути обачними
    фото з відкритих джерел

    Мешканцям треба набратися терпіння і бути дуже обережними

    Сапери та інженери ЗСУ вже займаються розмінуванням Чернігівщини, тож жителі області мають почекати, поки військові зроблять територію безпечною. Про це заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації Валерій Чаус у Telegram.

    За його словами, в області наразі багато замінованих доріг та пошкоджена інфраструктура. Відповідні служби працюють, аби жителі невдовзі змогли повернутися додому.

    «Зараз Служба автодоріг, військові, адміністрація займається забезпеченням, організацією маршрутів по території всієї області для того, щоб ми якомога швидше відновили нормальний трафік і змогли доїхати до будь-якого куточка Чернігівської області», – наголосив Чаус.

    Очільник Чернігівщини також звернувся до жителів області та закликав набратися терпіння, поки військові проведуть розмінування території.

    «Звернення до всіх мешканців області, особливо там, де стояли російські танки, москальська мразота виїхала, але вони замінували все навкруги. Тому у мене велике прохання: маємо терпіння і чекаємо поки Збройні Сили, інженери і сапери ЗСУ проведуть розмінування. Це дуже важливо, адже ми маємо уникнути нових жертв», – підкреслив він.

    Чернігівська область понесла багато людських втрат від дій російських окупантів, але всі вони понесуть справедливе покарання, зазначив Чаус.

    Нагадаємо, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки.

    На жаль, українцям нині треба добре знати ці правила. Рятувальники виклали кадри з Київщини, усипаної мінами, снарядами, гранатами та іншими смертельними «дарунками» російської армії.

    Теги: росія окупанти війна військові розмінування рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Дуже багато мін: на Чернігівщині стартувало розчищення доріг