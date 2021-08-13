Оцінено ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти штаму «Дельта»

Препарат Moderna вивявився сильнішим у боротьбі з коронавірусом

У результаті досліджень американські вчені визначили, що Moderna захищає від коронавірусу штаму «дельта» майже удвічі ефективніше за Pfizer, повідомляється на сайті Medrxiv.

Під час тестувань зазначених припаратів виявилось, що Moderna на 76% захищає людину від коронавірусу нового штаму, у той час, коли для Pfizer цей показник складає лише 41%.

«Ми визначили групи вакцинованих та невакцинованих осіб з Міннесоти (понад 50 тис. громадян), які відповідали віком, статтю, расою, історією попереднього тестування ПЛР на SARS-CoV-2 та датою повної вакцинації. (...) Наше спостережне дослідження підкреслює, що хоча обидві вакцини проти мРНК Covid-19 сильно захищають від інфекцій та важких захворювань, подальша оцінка механізмів, що лежать в основі відмінностей в їх ефективності, таких як схеми дозування та склад вакцини, є виправданою», – вказано у статті.

Учені зауважують, що з активним поширенням штаму «дельта» обидві вакцини дещо втратили свою ефективність. Тому подібні дослідження варто продовжувати, щоб розвивати й покращувати якість препаратів проти Covid-19.

Нагадаємо, понад сім мільйонів щеплень зроблено в Україні. У Канаді вирішили передати близько 10 мільйонів доз вакцини іншим країнам.

Також вчені визначили безпечність вакцини «модерна» для підлітків.