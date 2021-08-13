  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Оцінено ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти штаму «Дельта»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Оцінено ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти штаму «Дельта»
    Фото з відкритих джерел

    Препарат Moderna вивявився сильнішим у боротьбі з коронавірусом

    У результаті досліджень американські вчені визначили, що Moderna захищає від коронавірусу штаму «дельта» майже удвічі ефективніше за Pfizer, повідомляється на сайті Medrxiv.

    Під час тестувань зазначених припаратів виявилось, що Moderna на 76% захищає людину від коронавірусу нового штаму, у той час, коли для Pfizer цей показник складає лише 41%.

    «Ми визначили групи вакцинованих та невакцинованих осіб з Міннесоти (понад 50 тис. громадян), які відповідали віком, статтю, расою, історією попереднього тестування ПЛР на SARS-CoV-2 та датою повної вакцинації. (...) Наше спостережне дослідження підкреслює, що хоча обидві вакцини проти мРНК Covid-19 сильно захищають від інфекцій та важких захворювань, подальша оцінка механізмів, що лежать в основі відмінностей в їх ефективності, таких як схеми дозування та склад вакцини, є виправданою», – вказано у статті.

    Учені зауважують, що з активним поширенням штаму «дельта» обидві вакцини дещо втратили свою ефективність. Тому подібні дослідження варто продовжувати, щоб розвивати й покращувати якість препаратів проти Covid-19.

    Нагадаємо, понад сім мільйонів щеплень зроблено в Україні. У Канаді вирішили передати близько 10 мільйонів доз вакцини іншим країнам.

    Також вчені визначили безпечність вакцини «модерна» для підлітків.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я США щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оцінено ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти штаму «Дельта»