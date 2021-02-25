Вслід за іншими: французька компанія АХА вийшла з проєкту «Північний потік-2»

Днем раніше будівництво російського газопроводу залишив один з найбільших інвесторів проєкту

Французька страхова компанія Axa 25 лютого підтвердила вихід із проєкту «Північний потік-2».

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

«Як і інші, ми вирішили вийти з цього проєкту», – заявив Олбан де Мейлі Несле, директор з питань ризиків та інвестицій компанії.

Однак група не надала детальної інформації про причину відмови.

Цей проєкт газопроводу викликає спротив з боку США та ряду європейських країн, зокрема Франції.

Противники «Північний потік-2» вважають, що він посилить залежність Німеччини та Євросоюзу від російського газу і, зрештою, від Москви.

Спорудження російського газопроводу – на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Напередодні «Північний потік-2» покинув один із найбільших інвесторів, німецька компанія Wintershall Dea.

Нагадаємо, щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік-2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.

Як повідомив 22 лютого речник Держдепу Нед Прайс, США наклали санкції на російську компанію «КВТ-Русь», яка сприяє роботі трубоукладального судна «Фортуна», котре залучене до будівництва «Північний потік-2». Втім, згадані в доповіді 18 компаній, які припинили роботу на газопроводі, не підпали під санкції, підтвердив Прайс. «Вони не підпали під американські санкції саме тому, що продемонстрували свою добру волю вийшовши з проєкту», – зазначив він.

«Газпром» вже готовий закрити «Північний потік-2». Газопровід є елементом гри у руках Путіна.