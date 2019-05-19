Експерт пояснив, за яких умов Зеленський може з’їхати з Банкової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

На думку експерта з протоколу, новообраний президент має право поміняти місце своєї дислокації, якщо Держуправління справами має на це гроші

Новообраний президент Володимир Зеленський може поміняти собі місце дислокації, якщо Держуправління справами зможе фінансово осилити цей переїзд. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав дипломат, екс-заступник глави АП - керівник управління державного протоколу і церемоніалу, екс-керівник протоколу прем'єр-міністра Віктора Януковича Юрій Ладний.

«Приміром, жити і працювати в одній з державних резиденцій або в будь-якому іншому приміщенні, придатному для виконання функцій глави держави. Це б вирішило і проблеми заторів, і значно б заощадило час главі держави на пересуванні», - пояснив Ладний. За його даними, ніяких протокольних і законодавчих обмежень у цьому питанні немає.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Як повідомлялось, Зеленський планує скоротити Адміністрацію президента і перенести її під Київ. «Ми не хочемо бути в цій адміністрації. Я не знаю де це буде місце. Місце повинно бути відкрите… А, маленьке. Так, ми дуже хочемо скоротити АП. Я хочу, щоб не було трафіку в Києві. Тому я хочу знайти таке місце біля Києва», - заявив він.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах