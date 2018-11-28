Експерт проаналізував українські витрати на безпеку і оборону



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Бюджет 2019 та основні показники бюджету Збройних сил України

28 листопада в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Арифметика бюджету 2019. Українські витрати на безпеку і оборону».

Запрошені гості: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики, який проаналізує бюджет 2019, основні показники бюджету ЗСУ, чи виконує Україна приписи нового закону про національну безпеку на прикладі бюджету на 2019 рік.

Як відомо, 23 листопада Верховна Рада Україна ухвалила Державний бюджет на 2019 рік. «За» проголосували 240 народних обранців, «проти» - 28, утримались - 22, не голосували - 19.

На засіданні була відсутня фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 34 позафракційних депутатів, 16 депутатів від Опоблоку, 14 депутатів «Самопомочі».

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що бюджет Києва на 2019 рік планується на рівні 53 мільярдів гривень.