Експерт з протоколу розказав, яким має бути дрес-код на інавгурації



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Володимир Зеленський з дружиною Оленою Фото: EPA-EFE/Tatyana Zenkovich

На думку Юрія Ладного, при виборі одягу для церемонії вступу на посаду голови держави діють загальноприйняті норми поведінки

В Україні суворо не регламентується одяг президента та першої леді на інавгурації. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав дипломат, екс-заступник глави АП - керівник управління державного протоколу і церемоніалу, екс-керівник протоколу прем'єр-міністра Віктора Януковича Юрій Ладний.

«Норми такі ж, як у ділових колах: для чоловіків - костюм у темних тонах. Він може бути темно-синім чи темно-сірим. Дружини президентів віддають перевагу довгим сукням, національному вбранню або діловим костюмам. Звісно, вибір має співвідноситися із правилами ділового етикету», - зазначив протоколіст.

Ладний зазначив, що костюм не повинен бути чорним. «Чорний колір костюма разом з чорною краваткою на білій сорочці – це символ жалоби. У нас багато чиновників плутають ці поняття і на знак трауру вдягають чорну сорочку», - наголосив протоколіст.

Він також пояснив, чи можна експериментувати зі шкарпетками, як це робить канадський прем’єр Трюдо. «Є загальноприйняті норми, від яких мало хто відходить. Щодо експериментів – будь ласка, якщо суспільство це підтримує. Тут я зробив би інший наголос – шкарпетки мають бути без дірок», - підсумував протоколіст.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах