Директор МВФ висловилась щодо впливу коронавірусу на економіку



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МВФ ретельно спостерігає за ситуацією з коронавірусом й збирає дані для аналізу

Наразі рано прогнозувати конкретні наслідки коронавірусу для глобальної економіки, однак уже за кілька тижнів можна буде провести докладний аналіз та скоординувати міжнародні дії для зменшення негативного впливу

З таким закликом виступила на Мюнхенській конференції з питань безпеки директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

«Я почуваюся дуже некомфортно, коли хтось намагається спрогнозувати вплив коронавірусу (на глобальну економіку). Ми дійсно наразі не знаємо точно, що буде далі», - зауважила глава Фонду.

Вона підкреслила, що дехто порівнює наслідки коронавірусу COVID-19 з впливом вірусу SARS, що охопив здебільшого Китай і Гонконг у 2002-2003 роках.

«Але це далеко від епідемії SARS. Нинішній вірус – інший, Китай зараз інший (в плані впливу на глобальну економіку – ред.), і світова економіка зараз дуже відрізняється від тієї, що ми пам'ятаємо на початку 2000-х років», - підкреслила глава МВФ.

У цьому контексті вона зауважила, що наразі Фонд ретельно спостерігає за ситуацією й збирає дані для аналізу.

«З нашої точки зору, дуже важливо уважно стежити за тим, як розвиватимуться події впродовж наступних кількох тижнів, коли китайські фабрики відкриються знову, як цей вірус поширюватиметься всередині Китаю і за його межами», - зауважила директор-розпорядник Фонду.

Після цього, за її словами, можна провести докладний аналіз щодо наслідків вірусу для глобальної економіки.

«Потім ми можемо узгодити та скоординувати заходи на захист світової економіки від більш серйозного удару», - зауважила Георгієва.

Вона наголосила, що об'єднати міжнародні зусилля в цьому питанні дуже важливо. Глава МВФ висловила сподівання, що побачить, як міністри фінансів і керівники центробанків зберуться разом для узгодження спільних дій.

Нагадаємо, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який знаходиться в американському штаті Меріленд, опублікував зображення нового коронавірусу з Китаю, який отримав у Всесвітній організації охорони здоров'я назва Covid-19.

За останніми даними кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу.

На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Джерело: Укрінформ