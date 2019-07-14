Експерти налякали українців подорожчанням хлібу



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Через зменшення посівної площі подорожчає цукор, - експерт

В Україні через зменшення посівної площі подорожчає хліб і цукор. Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин.

«У липні продовжить зростати у вартості хліб. Він буде дорожчати так, як і минулий місяць на півтора - два відсотки», - сказав Пендзин і зауважив, що через зменшення посівної площі подорожчає цукор.

Нагадаємо, в Україні за поточний тиждень в 1,7 рази злетіли ціни на огірки з відкритого ґрунту: відпускна ціна торгується на рівні 10-14 грн/кг. Причини такої ситуації наступна: аграрії вже зібрали огірки першої сівозміни, і пропозиція їх на ринку значно скоротилася.

Як повідомлялось, в Україні споживчі ціни в червні 2019 року порівняно з травнем знизилися на 0,5%.

Джерело: УНН