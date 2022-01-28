Експерти назвали найнебезпечніші країни для подорожей у 2022 році

Найвищий індекс злочинності у Венесуели

Найнебезпечнішою країною світу для подорожей у 2022 році визнано Венесуелу. Про це свідчать дані аналітичного сервісу Numbeo, що порівнює статистику злочинів різних країн. Повний звіт опубліковано на офіційному сайті організації.

Так, за інформацією фахівців, індекс злочинності в республіці становить 83,58 бала, а індекс безпеки відповідно — 16,42 бала.

На другому місці в антирейтингу опинилася Папуа-Нова Гвінея, де індекс злочинності дорівнює приблизно 81 балу, за нею слідує Афганістан (77 балів) та Південна Африка (76 балів).

Крім того, небезпечними для мандрівників країнами також назвали Гондурас (74,1 бала), Трінідад та Тобаго (71,3 бала), Гайана (68,9 бала), Сальвадор (68,6 бала), Ямайка (67,8 бала).

Замкнула топ-10 країн, де туристам слід бути дуже обережними, Сирія з індексом злочинності 67,4 бала.

Україна у рейтингу знаходиться на 62 місця з індексом злочинності – 46,94 бала.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження сервісу momondo, Україна посіла 55 позицію серед країн, які найчастіше обирають для роботи та подорожей.