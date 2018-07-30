Експерти пояснили, які існують сценарії надання Томосу Україні



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Фото: Главком Експерти проаналізували питання надання Томосу для України

Експерти розкажуть, чи існують наразі потенційні «релігійні війни»

Сьогодні, 30 липня, об 11:00, в прес-центрі «Главком» пройшла прес-конференція на тему: «Сценарії надання Томосу Україні. Потенційні «релігійні війни» та можливості їх недопущення»

Експерти проаналізували питання надання Томосу для України. Зокрема, які потенційні «релігійні війни» можуть виникнути та як уникнути їх.

Запрошені гості:

Олександр Саган, вчений-релігієзнавець, провідний науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди НАН України;

Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики;

Ярослав Коцюба, автор аналітичної записки ІСП

Нагадаємо, 28 липня Україна відзначила 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Президент Петро Порошенко наголосив, що мільйони українців прагнуть і очікують якнайшвидшого визнання автокефалії Православної церкви в Україні – великої за кількістю вірних, але рівної до інших помісних православних церков.

Представник його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл наголосив, що Вселенський патріархат «не полишить чад своїх українських необороненими і на призволяще кинутими».

Участь у хресній ході до хрещення Київської Русі взяв президент Петро Порошенко.

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