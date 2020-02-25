Експерти презентували результати опитування щодо розбудови Smart City трансляція



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Під час пресконференції опрелюднені результати опитування в українських містах щодо розбудови Smart City та впровадження розумних рішень у громадах

У пресцентрі ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) у вівторок, 25 лютого, об 11:00 відбудеться пресконференція, присвячена результатам опитування щодо розбудови Smart City та впровадження розумних рішень у громадах, що проводилось Асоціацією малих міст України (АММУ) спільно з Програмою «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP).

Запрошені гості: Павло Козирєв, голова Асоціації малих міст України з 2005 року, міський голова Української міської ради з 2002 -2017 роки, член робочої групи «Смарт сity та е-демократія» при Комітеті цифрової трансформації Верховної Ради України; Вікторія Подгорна, народний депутат України, член комітету цифрової трансформації Верховної Ради України, голова робочої групи «Смарт сity та е-демократія», член Координаційної ради з питань розвитку цифрової економіки та суспільства, експерт ГО «Хай-тек офіс Україна», голова правління, засновник і виконавчий директор ГО «Громадська рада смарт сіті»; Халєєва Анастасія, в.о. Генерального директора Директорату функціонального розвитку цифровізації Міністерства цифрової трансформації України; Сергій Карелін, Project Coordinator on E-democracy в Програмі EGAP.

Під час пресконференції будуть презентовані результати опитування в українських містах щодо розбудови Smart City та впровадження розумних рішень у громадах.

Опитування презентує бачення міст щодо стратегічних та пріоритетних SMART напрямків в своїх громадах та першочергових кроків в будівництві SMART CITY.

Учасники прес-конференції дізнаються:

• чи розроблена у містах smart cтратегія;

• яка область в Україні «найрозумніша»;

• що необхідно громадам для будівництва Smart City;

• який напрямок Smart громади для себе обирають пріоритетним.

Варто зазначити, що у такому напрямку Smart опитування міст проведене вперше в Україні.

Довідково: Асоціація малих міст України свою діяльність спрямовує на розвиток і впровадження Smart рішень у малих містах України. Під керівництвом Павла Козирєва у вересні 2019 року АММУ проведено Перший Український цифровий конгрес за участю провідних експертів Smart City, фахівців ІТ та понад 150 представників громад.