Дослідження: українці найбільше довіряють військовим та рятувальникам, а найменше – чиновникам та судам



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Найбільше українці не довіряють державному апарату

Серед виконавчих та правоохоронних органів влади українці найбільше довіряють Збройним силам, рятувальникам, прикордонникам та Нацгвардії, а найменше – чиновникам, прокуратурі та судовій системі.

Такими є результати дослідження «Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності уряду (лютий 2020 року)», проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

«Серед виконавчих та правоохоронних органів влади найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 69% опитаних), Державної служби з надзвичайних ситуацій (65%), Державної прикордонної служби (60%), Національної гвардії України (60%)», – йдеться у дослідженні.

Водночас недовіра найчастіше висловлюється державному апарату (чиновникам) – 77%, судовій системі загалом (76%), місцевим судам (71%), прокуратурі (68%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (66%), Національному антикорупційному бюро України (65%), Національному агентству з питань запобігання корупції (65%), уряду України (64,5%), Верховному суду (64%), Антикорупційному суду (64%), Конституційному суду України (60,5%).

Також згідно із дослідженням більше половини українців вважають, що події в країні рухаються у неправильному напрямку.

Раніше Центр Socis опублікував дослідження, згідно з яким лише 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку.

Також нагадаємо, що електоральні настрої українців щодо парламентських політичних сил розподілились таким чином: якби вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі, то 30,1% респондентів проголосувало б за партію «Слуга народу». На другому місці – партія «Європейська Солідарність», за яку готові проголосувати 10,1% опитаних. За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 10% опитаних. За ВО «Батьківщина» - 8,1%. За партію «Голос» – 2,5%.

Дослідження проводилось з 1 по 10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face.

Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження 2,1%.

Раніше соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати дослідження суспільних настроїв, проведеного 22-26 січня 2020 року. «Главком» публікує результати дослідження, згідно з яким рейтинг політичних сил очолює партія «Слуга народу»: 42,2% серед тих, хто визначився та має намір голосувати.