Експерти проаналізували наслідки кризи у Венесуелі
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Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі
Регіональний та глобальний вимір кризи, яку переживає Венесуела
8 лютого у прес-центрі ІА «Главком» проходить брифінг Інституту світової політики на тему: «Венесуельська криза»: регіональний та глобальний вимір».
Запрошені гості: доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник Центру латиноамериканських та іберійських студій «Casa Iberoamericana» Наталія Шевченко; Директор Інституту світової політики Євген Магда.
Нагадаємо, на цьому тижні Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.
Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.