Експортна виручка України торік склала майже 54 млрд грн
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Фото: MilkUA.info
За словами Гройсмана, майже 43% - це експорт українських товарів на європейські ринки
Надходження до бюджету від експорту минулого року сягнули майже 54 млрд грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.
«Ми за 11 місяців отримали 53,8 млрд грн експорту українських товарів на світові ринки. Майже 43% - це експорт українських товарів на європейські ринки», - зазначив прем’єр.
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За його словами, кожного року торгівля України зростає, чому сприяє активізація бізнесу, а також допомога МЕРТу, який шукає нові ринки збуту української продукції.
Нагадаємо, у 2018 році Україна продала товарів в країни ЄС більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх відносин.