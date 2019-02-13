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    Експортна виручка України торік склала майже 54 млрд грн

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    Експортна виручка України торік склала майже 54 млрд грн
    Фото: MilkUA.info

    За словами Гройсмана, майже 43% - це експорт українських товарів на європейські ринки

    Надходження до бюджету від експорту минулого року сягнули майже 54 млрд грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

    «Ми за 11 місяців отримали 53,8 млрд грн експорту українських товарів на світові ринки. Майже 43% - це експорт українських товарів на європейські ринки», - зазначив прем’єр.

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    За його словами, кожного року торгівля України зростає, чому сприяє активізація бізнесу, а також допомога МЕРТу, який шукає нові ринки збуту української продукції.

    Нагадаємо, у 2018 році Україна продала товарів в країни ЄС більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх відносин.

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    ЄС Володимир Гройсман експорт торгівля Україна
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