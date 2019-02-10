Україна за рік збільшила виробництво електроенергії (інфографіка)



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Експорт електроенергії за рік зріс на 19,3%

Зростання склало 2,5% по року

В Україні зареєстровано зростання виробництва електроенергії. Зокрема, за даними Міністерства енергетики та вугільної галузі, за 2018 рік у порівнянні із попереднім роком було вироблено на 2,5% більше електроенергії.

В абсолютному вираженні це склало 159,35 млрд кВт-год електроенергії проти 155,41 млрд кВт-год роком раніше.

Водночас частка атомної енергії склала 53%, теплової 37%, гідроелектростанцій - 7%. З альтернативних джерел було вироблено 2% електроенергії, решту виробили з інших джерел.

Експорт електроенергії за рік зріс на 19,3%. Споживання в середині країни збільшилося на 2,7% проти минулого року.