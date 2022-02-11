Експрезидент Польщі розповів, до чого призведе «гарчання» на Путіна

Коморовський впевнений, що втримати РФ від подальшої агресії є складною задачею, що потребує консолідації зусиль світової спільноти

«Путін не зважає на думку своєї країни, але має історичну пам'ять, він пам'ятає Афганістан, коли там загрузла Росія»

Експрезидент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що втримати російського очільника Володимира Путіна від подальшої ескалації агресії проти України можливо не «гарчанням» в його бік, а «силою спокою та рішучості в захисті». Таку думку політик висловив в етері токшоу «Гордон».

«Сьогодні проблема – як утримати Путіна від подальшої агресії. Потрібно для себе чітко сказати, що Україна сьогодні хоче захиститись від подальшої агресії. Здається, повернення Криму військовим шляхом не планується. Але західний світ має підтримувати Україну», – зазначив Коморовський.

Важливим компонентом підтримки України Заходом Коморовський також вважає відмову приймати «як уже вирішене питання те, що Росія силоміць зайняла Крим та Донбас».

«Чи варто гарчати на Путіна? Іноді більше діє сила спокою, рішучості в захисті. Причому така рішучість, яку оцінить Путін. Він, правда, не зважає на думку своєї країни, але має історичну пам'ять, він пам'ятає Афганістан, коли там загрузла Росія, тому він не буде настільки хотіти ризикувати, тобто не варто гарчати на Путіна, але потрібно послідовно мобілізувати громадську думку і в Україні, і в західному світі, замість того, щоб гарчати, можливо, варто поставити її перед Радою Безпеки ООН?», – підсумував експрезидент Польщі.

Раніше інший колишній президент Польщі Лех Валенса що в разі нападу президента РФ Володимира Путіна на Україну потрібно негайно відповісти йому, атакувавши Москву.

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