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    Британія знову відправляє до Польщі військових

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    Британія відправить до Польщі морських піхотинців - Британія знову відправляє до Польщі військових
    Британія відправить до Польщі морських піхотинців
    фото: Alain Jocard/AFP

    Велика Британія направить до Польщі ще 350 морських піхотинців, побоюючись вторгнення Росії

    У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що через зростання напруженості через нарощування військової могутності Росії до Польщі буде направлено ще 350 британських військовослужбовців, повідомляє The Guardian.

    Як повідомили у британському військовому відомстві, морські піхотинці працюватимуть з Польщею над спільними навчаннями, плануванням на випадок непередбачених обставин та нарощуванням потенціалу.

    У Польщі вже перебувають 250 британських військовослужбовців, 150 з яких входять до складу сил охорони НАТО, а 100 з них інженери, які допомагають Варшаві зміцнювати кордон з Білоруссю.

    Як повідомив міністр оборони Бен Уоллес під час візиту до Лондона свого польського колеги Маріуша Блащака, розгортання стане переконливим сигналом про те, що дві країни «стоять пліч-о-пліч» одна з одною у питанні запобігання вторгненню Росії в Україну.

    Раніше повідомлялося, що Велика Британія направить до Естонії 850 військовослужбовців, збільшивши вдвічі британський контингент у складі бойової групи НАТО, що дислокована в республіці.

    Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наступного тижня Великобританія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

    Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

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    Теги: НАТО військові Велика Британія кордон
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    Британія знову відправляє до Польщі військових