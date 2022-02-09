Британія знову відправляє до Польщі військових

Велика Британія направить до Польщі ще 350 морських піхотинців, побоюючись вторгнення Росії

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що через зростання напруженості через нарощування військової могутності Росії до Польщі буде направлено ще 350 британських військовослужбовців, повідомляє The Guardian.

Як повідомили у британському військовому відомстві, морські піхотинці працюватимуть з Польщею над спільними навчаннями, плануванням на випадок непередбачених обставин та нарощуванням потенціалу.

У Польщі вже перебувають 250 британських військовослужбовців, 150 з яких входять до складу сил охорони НАТО, а 100 з них інженери, які допомагають Варшаві зміцнювати кордон з Білоруссю.

Як повідомив міністр оборони Бен Уоллес під час візиту до Лондона свого польського колеги Маріуша Блащака, розгортання стане переконливим сигналом про те, що дві країни «стоять пліч-о-пліч» одна з одною у питанні запобігання вторгненню Росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія направить до Естонії 850 військовослужбовців, збільшивши вдвічі британський контингент у складі бойової групи НАТО, що дислокована в республіці.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наступного тижня Великобританія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.