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    У Кремлі пояснили обіцянку Путіна «не кидати Донбас»

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    На днях Володимир Путін заявив, що&nbsp;не збирається покидати Донбас &laquo;ні дивлячись ні на що&raquo; - У Кремлі пояснили обіцянку Путіна «не кидати Донбас»
    На днях Володимир Путін заявив, що не збирається покидати Донбас «ні дивлячись ні на що»

    У РФ вкотре заговорили про російськомовних громадян України

    Президент Росії Володимир Путін пообіцяв «не кидати Донбас», тому що нібито російськомовні громадяни на території України позбавлені соціального забезпечення, а «окрім Росії їм допомогти нікому».

    Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує РБК.

    «Ви знаєте, що там живе багато російськомовних, вони позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави - України. Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, саме Росія надає іншу допомогу цим людям», – сказав Пєсков.

    За його словами, «Росія буде це продовжувати робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде робити».

    Нагадаємо, на днях президент країни-агресора Росії Володимир Путін зробив заяву щодо українського Донбасу. Він стверджує, що не збирається покидати Донбас «ні дивлячись ні на що».

    Раніше окремі ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров'ям у Путіна.

    Нагадаємо, українська розвідка визнала Росію головною загрозою національній безпеці.

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      Теги: Росія Донбас Путін Україна президент
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