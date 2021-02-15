У Кремлі пояснили обіцянку Путіна «не кидати Донбас»

На днях Володимир Путін заявив, що не збирається покидати Донбас «ні дивлячись ні на що»

У РФ вкотре заговорили про російськомовних громадян України

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв «не кидати Донбас», тому що нібито російськомовні громадяни на території України позбавлені соціального забезпечення, а «окрім Росії їм допомогти нікому».

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує РБК.

«Ви знаєте, що там живе багато російськомовних, вони позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави - України. Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, саме Росія надає іншу допомогу цим людям», – сказав Пєсков.

За його словами, «Росія буде це продовжувати робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде робити».

Нагадаємо, на днях президент країни-агресора Росії Володимир Путін зробив заяву щодо українського Донбасу. Він стверджує, що не збирається покидати Донбас «ні дивлячись ні на що».

Раніше окремі ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров'ям у Путіна.

Нагадаємо, українська розвідка визнала Росію головною загрозою національній безпеці.