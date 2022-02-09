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    Експрезидент Польщі закликав атакувати Москву в разі нападу Путіна на Київ

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    Польський президент наголосив, що більше не підтримуватиме Володимира Путіна - Експрезидент Польщі закликав атакувати Москву в разі нападу Путіна на Київ
    Польський президент наголосив, що більше не підтримуватиме Володимира Путіна
    фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Global Look Press

    Цього разу Путін зайшов надто далеко, зазначив Валенса

    Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що в разі нападу президента РФ Володимира Путіна на Україну потрібно негайно відповісти йому, атакувавши Москву. Про це він сказав у інтерв'ю газеті Rzeczpospolita.

    «Весь світ має мобілізуватися і не дати вдарити по Україні. Якщо Путін нападе на Київ, має бути негайна відповідь: напад на Москву. Потрібно підготуватись і не допустити цього», – сказав Валенса.

    Польський президент у 1990-1995 роках наголосив, що більше не підтримуватиме Володимира Путіна.

    «Цього разу ми маємо поводитися мужньо. Я дуже поважав Путіна, я його навіть підтримував, казав, що Росія має проблеми, але це велика країна. Але цього разу він зайшов занадто далеко, переступив і тепер не може відступити. Цього не можна допустити, тому що кожен наступний його тиск буде ще гіршим», – пояснив польський політик.

    На питання, що буде з інтересами Німеччини та Франції, пов'язаними з РФ, Лех Валенса заявив, що в разі нападу Росії на Україну вони будуть знищені.

    «Польща має робити все, навіть набирати добровольців. Бо тут наш спільний інтерес – ні кроку назад. Усі сили, які тільки у нас є, ми маємо надати у розпорядження України», – відповів він на запитання, чи повинна Польща надати Україні військову допомогу.

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    Теги: Білорусь Росія Київ Польща Путін військові напад президент
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    Експрезидент Польщі закликав атакувати Москву в разі нападу Путіна на Київ