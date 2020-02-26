Експрезиденти Польщі просять владу країни полегшити життя заробітчанам з України



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Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський закликали запровадити прозорі адмінпроцедури для українців, які хочуть працювати у Польщі

Колишні президенти Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський закликали уряд Польщі якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, яка дозволить українцям нормально працювати в цій країні. Про це йдеться у спільному зверненні експрезидентів, передає «Укрінформ».

Політики наголосили, що завдяки присутності українських трудових мігрантів забезпечується конкурентоздатність польських підприємств.

«Утримання високого темпу економічного розвитку можливе завдяки мігрантам з України, котрі обрали Польщу як місце роботи, а дедалі частіше - і проживання», - зазначається в заяві.

Як зауважили експрезиденти, з 2020 року Німеччина значно спрощує правила для трудових мігрантів з-поза меж ЄС, наслідком чого може стати відплив робочих рук із Польщі - особливо висококваліфікованих фахівців.

«На жаль, у цій сфері ми бачимо відсутність стратегічних рішень польського уряду», - констатують політики.

На їхню думку, через складне міграційне законодавство втрачають польські роботодавці - і загалом погіршується імідж Польщі.

«Ми закликаємо негайно зробити кроки до опрацювання довгострокової міграційної політики у співпраці з експертними центрами, органами місцевого самоврядування і профспілками», - наголосили Кваснєвський та Коморовський.

Колишні очільники держави закликали у стислі строки запровадити прозорі адміністративні процедури для громадян України, які хочуть працювати у Польщі.

Зазначимо, за різними даними, у Польщі працює до півтора мільйона громадян України.

Нагадаємо, в 2019 році польські прикордонники виявили понад 13 тисяч українців, які нелегально працювали на території Польщі.

У Польщі роботодавці очікують продовження дійсності заяв про намір виконання роботи іноземцями з 6 до 12 місяців і легшої процедури отримання посвідки на проживання в Польщі.

Як повідомлялось, польський посол дав оцінку стосункам Варшави і Києва при Зеленському.