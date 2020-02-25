Польський посол дав оцінку стосункам Варшави і Києва при Зеленському



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі Фото: Главком

«Наші президенти вже тричі зустрічалися», – нагадав Бартош Ціхоцькі

Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі заявив, що у 2019 році році польсько-українські політичні контакти були активними.

Про це Бартош Ціхоцькі сказав в інтерв’ю «Главкома».

Пан Ціхоцькі повідомив, що президенти Польщі і України вже тричі зустрічалися: у червні – в Брюсселі, у серпні – в Польщі, під час офіційного візиту Володимира Зеленського, та наприкінці січня 2020 року – у місті Освенцим, коли президенти брали участь у пам’ятних заходах до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Польський посол зазначив, що після перезавантаження влади, яке відбулося в Україні та Польщі, вони зараз приділяють багато уваги переформатуванню двосторонньої співпраці.

«Передусім йдеться про роботу міжурядової комісії з економічної співпраці та комісії з питань освіти. У нас дуже багато цього року спільних ювілеїв. Зокрема: 100 років, як Київ був звільнений від більшовиків військами Пілсудського та Петлюри, 100-річчя з дня народження Іоанна Павла ІІ, який є покровителем польсько-українського діалогу, 100 років польсько-більшовицької війни, у якій брали участь генерал Марко Безручко та інші відомі українці, які захищали Польщу від більшовицької навали (у 1920 році було підписано Варшавський договір. Дивізії генерал-хорунжого Армії УНР Марка Безручка та Олександра Удовиченка разом із польською армією розпочали наступ на Київ. 7 травня 1920 року місто було звільнене від більшовиків. – «Главком»)», – сказав Бартош Ціхоцькі.

Пан Ціхоцькі зауважив, що інші ювілеї, зокрема, форум, що має відбутися найближчим часом у замку Красічин в Перемишлі, можуть стати гарними майданчиками для контактів політиків.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія демонструє силу, порушуючи повітряний простір інших країн