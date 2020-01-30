Після «перепису» Дубілет взявся за мігрантів



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Дмитро Дубілет хоче знати думку українців , що може держава зробити для тих людей, які живуть закордоном Фото: РБК-Україна

Дмитро Дубілет у соцмережах розпитує українців про те, що уряд може зробити для заробітчан

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розпитує українців про те, що уряд може зробити для заробітчан. Про це він зробив пост у Facebook.

«Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якими складнощами стикаються наші трудові мігранти («заробітчани»)? Що має виправити держава, щоб вони почували себе комфортніше? Дякую!

P.s. Звісно, маємо зробити так, щоб люди мали менше підстав виїжджати. Але якщо вже вони опинились там, що може держава для них зробити?», - написав він.

Тож всі бажаючі можуть лишити свої побажання для міністра.

Нагадаємо, як свідчать дані результатів оцінки чисельності наявного населення України, оприлюднені міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом, наразі чисельність населення Києва складає 3,703 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Оцінку чисельності населення проводили трьома методами. Перший метод – це дані мобільних операторів. Друга методика – використання статево-вікової інформації, так званої «ялинки» з двох джерел – з даних Держстату і електронних реєстрів України.

Для третього методу було взято дані державного реєстру фізичних осіб і «почистили» його, виділивши людей, які хоч раз так чи інакше взаємодіяли з державою за останні 3 роки.

До відома, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, що дозволить зекономити 2-3 млрд грн.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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