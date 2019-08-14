Ексрадник Джуліані прибув в Україну. Йому вже скасували заборону на в'їзд



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СБУ у 2018 році заборонила Кисліну в'їзд до України на найближчі п’ять років

За даними ЗМІ, американський мільярдер, ексрадник мера Нью-Йорка Рудольфа Сем Кислін прибув в Україну вночі 13 серпня

Прикордонники пропустили до України ексрадника мера Нью-Йорка Сема Кисліна, тому що з нього знято обмеження на в'їзд.

Про це 14 серпня повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

«Прикордонники діють в межах чинного законодавства і пропускають в Україну іноземців за наявності необхідних документів і у разі відсутності доручення обмеження у в'їзді в Україну, які можуть бути застосовані іншими правоохоронними органами. У даному випадку, ми його (Кисліна — ред.) пропустили оскільки на момент перетину кордону відносно нього не було обмежень щодо в'їзду в Україну», - сказав Демченко.

Він зауважив, що правоохоронний орган може скасувати обмеження, яке виносилось до цього.

Як повідомляли ЗМІ, американський мільярдер, ексрадник мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані Сем Кислін прибув в Україну вночі 13 серпня. Візит бізнесмена журналісти пов'язують із розслідуванням справ, у яких є фігурантом п'ятий президент України Петро Порошенко.

Як відомо, СБУ у 2018 році заборонила Кисліну в'їзд до України на найближчі п’ять років. 28 серпня 2018 року Кислін прилетів в Україну рейсом «Нью-Йорк - Київ». В аеропорту «Бориспіль» його не пропустила прикордонна служба. В СБУ заявили, що такі заходи були викликані «необхідністю захисту економічних інтересів» України.

Раніше повідомлялося, що адвокат Трампа і колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані пообіцяв Віталію Кличку приїхати в Україну найближчим часом.