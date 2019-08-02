  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Рудольф Джуліані планує приїхати в Україну найближчим часом

    • Розсилка
    Кличко зустрівся з Джуліані в Нью-Йорку 31 липня - Рудольф Джуліані планує приїхати в Україну найближчим часом
    Кличко зустрівся з Джуліані в Нью-Йорку 31 липня
    Фото: Facebook Віталія Кличка

    Віталій Кличко розповів деталі своєї зустрічі з адвокатом Трампа

    Адвокат Трампа і колишній мер Нью-Йорка Рудоль Джуліані пообіцяв Віталю Кличку приїхати в Україну найближчим часом. Про це мер Києва розповів в ефірі телеканалу «112. Україна».

    «Джуліані вже сказав, що він найближчим часом – чи в кінці цього місяця чи напочатку серпня – буде планувати приїхати в Україну», - сказав Кличко.

    Він також розповів, що між запрошенням Рудольфа Джуліані та приїздом до Нью-Йорка пройшло десь півдня .

    «Ми телефонували, він запросив. Каже, якщо буде час – прилітай, поспілкуємось. Сів в літак і через 10 годин вже був в Нью-Йорку», - сказав мер Києва.

    Кличко зауважив,  що до порад таких людей варто дослухатись. 

    Читайте також

    «Дякуючи таким друзям, відверто є політична підтримка, є фінансова підтримка. Підтримка США дуже важлива для нас. В цьому напрямку почути поради від людей, які мають більший життєвий досвід, які мають дійсно великий політичний вплив, - це корисно», - розповів Кличко.

    Нагадаємо, зранку 31 липня Кличко виклав фото із зустрічі з Джуліані в Нью-Йорку. За день до цього Андрій Богдан дав пресконференцію, на якій розповів деталі його розмов з Віталієм Кличком. Кличко відразу ж назвав це «байками зі склепу».

    Слід нагадати, що напочатку травня Рудольф Джуліані скасував свій візит в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Свою відмову Джуліані пояснив тим, що якби він приїхав в Україну, то він опинився б у «середовищі людей, які є ворогами президента Трампа, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів».

    Читайте також
    Віталій Кличко США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ