Рудольф Джуліані планує приїхати в Україну найближчим часом



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Кличко зустрівся з Джуліані в Нью-Йорку 31 липня Фото: Facebook Віталія Кличка

Віталій Кличко розповів деталі своєї зустрічі з адвокатом Трампа

Адвокат Трампа і колишній мер Нью-Йорка Рудоль Джуліані пообіцяв Віталю Кличку приїхати в Україну найближчим часом. Про це мер Києва розповів в ефірі телеканалу «112. Україна».

«Джуліані вже сказав, що він найближчим часом – чи в кінці цього місяця чи напочатку серпня – буде планувати приїхати в Україну», - сказав Кличко.

Він також розповів, що між запрошенням Рудольфа Джуліані та приїздом до Нью-Йорка пройшло десь півдня .

«Ми телефонували, він запросив. Каже, якщо буде час – прилітай, поспілкуємось. Сів в літак і через 10 годин вже був в Нью-Йорку», - сказав мер Києва.

Кличко зауважив, що до порад таких людей варто дослухатись.

«Дякуючи таким друзям, відверто є політична підтримка, є фінансова підтримка. Підтримка США дуже важлива для нас. В цьому напрямку почути поради від людей, які мають більший життєвий досвід, які мають дійсно великий політичний вплив, - це корисно», - розповів Кличко.

Нагадаємо, зранку 31 липня Кличко виклав фото із зустрічі з Джуліані в Нью-Йорку. За день до цього Андрій Богдан дав пресконференцію, на якій розповів деталі його розмов з Віталієм Кличком. Кличко відразу ж назвав це «байками зі склепу».

Слід нагадати, що напочатку травня Рудольф Джуліані скасував свій візит в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Свою відмову Джуліані пояснив тим, що якби він приїхав в Україну, то він опинився б у «середовищі людей, які є ворогами президента Трампа, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів».