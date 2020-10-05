Екскерівник ОГХК Девіс називає причиною своєї відставки корупцію у Фонді держмайна



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Виконуючий обов'язки голови правління «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» Пітер Девіс

Пролобійованими заступниками голови правління у ФДМ, привели до фінансових проблем на підприємстві

Звільнений Фондом держмайна 2 жовтня в терміновому порядку в.о. голови правління «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» Пітер Девіс називає справжньою причиною своєї відставки корупцію у ФДМ. Про це пише МинПром.

«Я зробив все, щоб корупційна схема, вибудувана Фондом з моїми підлеглими, припинила розоряти ОГХК, за що поплатився звільненням», – заявив Девіс.

За його словами, останні 3 місяці співпраці ОГХК з фірмами бізнесмена Віталія Кучука – Керамплюс, IMMCO, MCD, пролобійованими заступниками голови правління Тетяною Гогенко і Артуром Сомовим у ФДМ, привели до фінансових проблем на підприємстві.

Девіс відзначив, що зокрема, виникли серйозні касові розриви, труднощі з виплатою заробітних плат, фінансуванням поточної діяльності комбінатів ОГХК і зупинка Вільногірського ГМК через «непристойну» для будь-якого керівника причиною – браку палива.





Екскерівник ОГХК розповів, що ще в серпні почав розслідування і з'ясував причину фінансових труднощів держкомпанії – дебіторська заборгованість компаній Керамплюс, IMMCO, MCD за поставлену продукцію.

Крім цього, не розплатився за придбаний у ВГМК ільменіт Запорізький титано-магнієвий комбінат, співпраця з яким ОГХК «спустили» з Фонду держмайна.

В результаті, Девіс звільнив заступників, які створили проблеми в ОГХК, що і послужило, на його думку, причиною його екстреної відставки.

«Мій наказ про звільнення Гогенко, Сомова і Кияшко послужив справжньою причиною моєї екстреної відставки», – заявив він.

Як повідомлялося, 2 жовтня ФДМ екстрено звільнив Девіса з посади в.о. голови правління ОГХК, на яку він був призначений 22 липня, звинувативши в порушенні трудового контракту.

До цього, ФДМ вже звільняв в екстреному порядку попереднього в.о. глави ОГХК Михайла Макарова з формулюванням «за станом здоров'я». Макров пропрацював в держкомпанії менш ніж два місяці.

До слова, об'єднана гірничо-хімічна корпорація уклала договори на продаж сировини з підприємством «Керамплюс» на 200 млн гривень.