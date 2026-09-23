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В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 15° тепла

Сьогодні, 23 вересня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на сході та південному сході, вдень на Лівобережжі країни значні дощі, грози, на решті території місцями короткочасні дощі. Вітер на Правобережжі північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на сході та південному сході країни 10-15°, вдень 13-18°, в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

Прогноз погоди на 23 вересня
Прогноз погоди на 23 вересня
Укргідрометцентр

У середу, 23 вересня, у Києві хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 15°.

Як відомо, зима 2026-2027 років у Європі може виявитися теплішою за середні багаторічні показники, хоча окремі холодні періоди все одно можливі. 

Європейські метеорологи вже отримали перші сигнали щодо майбутнього зимового сезону. За даними останнього сезонного прогнозу Copernicus, оприлюдненого 10 вересня, моделі вказують на вищі за середні температури практично над усією територією Європи протягом зими.

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди гроза

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