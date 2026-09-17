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«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Софія Ротару має у своєму репертуарі чимало пісень, які створив Ігор Поклад, як «Тече вода», «Хай щастить!» та інші
фото: Іnstagram.com/sofiarotaru.official

«Була катастрофа». Світлана Поклад висловила вдячність суперзірці за допомогу у лікуванні чоловіка

Народна артистка Софія Ротару допомогла автору своїх хітів, композитору Ігорю Покладу, коли той тяжко хворів. Дружина покійного митця Світлана Поклад розповіла в інтервʼю Дмитру Гордону, як співачка підтримала їхню родину та якою вона є поза сценою, пише «Главком».

За словами Світлани Поклад, Софія Ротару допомогла їй та Ігорю Покладу грошима, коли він хворів. Дружина композитора розповіла, що була дуже вдячна артистці за допомогу та досі передає їй вітання.

«Я постійно в месенджері їй писала слова подяки. Вона свого часу нам дуже допомогла, коли хворіла Ігор. Дуже допомогла. Я їй так вдячна. Фінансово допомогла. Тоді катастрофа була абсолютна. Ви пам'ятаєте цей жах. І кого не зустріну, через усіх я передаю їй подяку. І ось зараз навіть передаю подяку. Я її в принципі дуже люблю. Дуже добре пам'ятаю ситуацію», – розповіла дружина покійного митця.

Світлана Поклад також поділилася спогадами про дружбу з Софією Ротару. Поклад зауважила, що Ротару в житті не така, як на сцені. Вона пригадала, як Софія Ротару зі своїм чоловіком Анатолієм Євдокименком гостювали в них.

Тоді Світлана Поклад нагодувала подружжя пельменями та пиріжками з різними начинками. Спочатку співачка відмовлялася від запрошення, однак, коли почула про пельмені, погодилася. «А я, крім цих пельменів, ще напекла пирогів, цілу купу, з творожком, і з капусткою, і з м'ясом. І вона: «Приберіть, Свєта, прибери, прибери, не треба мені, не можна». Потім каже: «Толя, подивися, коли у нас наступна поїздка», – пригадала Поклад.

Однак в той день матері Софії Ротару стало погано, тому співачка була змушена терміново їхати. Тому Світлана Поклад склала гостинці подружжю в дорогу.

«Це трагічний день. Мамі її стало недобре в той день. І подзвонила Ауріка (сестра Софії Ротару, – «Главком»). Каже: «Соня, треба виїжджати прямо вночі». Вона каже: «Господи, а треба ж заїхати, хоч продукти якісь взяти в дорогу». Я всі ці пиріжки їм скрутила, пам'ятаю, і вони поїхали. Вона чудова людина, вона мені дуже подобається», – розказала дружина митця.

Зазначимо, 9 липня на 84-му році життя зупинилося серце видатного композитора, Героя України, Національної легенди Ігоря Дмитровича Поклада. Його творчий доробок включає понад 150 пісень, які стали великим надбанням української музичної спадщини. Серед них такі хіти, як «Кохана», «Очі на піску», «Зелений клен», «Два крила», «Чарівна скрипка», «Тиха вода», «Скрипка грає», «Дикі гуси», «Хіба можна», «Пісня про матір» та багато інших, які займали значне місце у репертуарі найвідоміших українських виконавців.

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Теги: гроші Ігор Поклад Софія Ротару хвороба

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