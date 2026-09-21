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Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
У жовтні вода стає прозорішою та холоднішою, а хижі риби активізуються, готуючись до зимового періоду
колаж: glavcom.ua

Календар рибалки на жовтень 2026 року допоможе спланувати осінню риболовлю, визначити найбільш перспективні дні для кльову та обрати відповідну тактику

Жовтень – один із найцікавіших місяців для риболовлі. Вода поступово охолоджується, змінюється поведінка риби, а хижаки восени можуть демонструвати високу активність. Водночас результат риболовлі залежить не лише від календарної дати чи фази Місяця, а й від температури води, атмосферного тиску, вітру, опадів та конкретної водойми. У середині осені особливо цікавою стає ловля щуки, судака й окуня, тоді як мирну рибу часто доводиться шукати на глибших ділянках водойм.

Календар рибалки на жовтень 2026 року

У таблиці нижче наведено орієнтовний прогноз кльову на кожен день жовтня. Позначення не є гарантією улову, адже навіть сприятливий за календарем день може виявитися невдалим через різку зміну погоди або інші природні фактори.

Дата День тижня Кльов Рекомендація
1 жовтня четвер 🔵 Можна планувати риболовлю
2 жовтня п'ятниця 🟡 Кльов може бути нестабільним
3 жовтня субота 🟡 Остання чверть Місяця; результат залежатиме від погодних умов
4 жовтня неділя 🟢 Один із найперспективніших днів місяця
5 жовтня понеділок 🟢 Сприятливий день для риболовлі
6 жовтня вівторок 🔵 Хороший день для риболовлі
7 жовтня середа 🔵 Можна планувати риболовлю
8 жовтня четвер 🔵 Перспективний день
9 жовтня п'ятниця 🟢 Один із найкращих днів перед молодиком
10 жовтня субота Молодик; за календарем день вважається несприятливим
11 жовтня неділя 🟡 Кльов може бути нестабільним
12 жовтня понеділок 🔵 Можна планувати риболовлю
13 жовтня вівторок 🔵 Хороший день для риболовлі
14 жовтня середа 🔵 Сприятливий день за календарем кльову
15 жовтня четвер 🔵 Перспективний день
16 жовтня п'ятниця 🟢 Один із найкращих днів місяця
17 жовтня субота 🟢 Один із найсприятливіших днів для риболовлі
18 жовтня неділя 🟢 Перша чверть Місяця; один із найкращих днів
19 жовтня понеділок 🔵 Хороший день для риболовлі
20 жовтня вівторок 🔵 Перспективний день
21 жовтня середа 🔵 Можна планувати виїзд на водойму
22 жовтня четвер 🟡 Кльов може бути нестабільним
23 жовтня п'ятниця 🟡 Не найкращий час для планової риболовлі
24 жовтня субота Період перед повнею; день вважається несприятливим
25 жовтня неділя Напередодні повні; за календарем день вважається несприятливим
26 жовтня понеділок Повня; день вважається несприятливим за календарем кльову
27 жовтня вівторок 🔵  Сприятливий день за календарем кльову
28 жовтня середа 🔵  Хороший день для риболовлі
29 жовтня четвер 🔵 Перспективний день
30 жовтня п'ятниця 🔵 Можна планувати риболовлю
31 жовтня субота 🟢 Один із найперспективніших днів наприкінці місяця

Умовні позначення: 🟢 – найкращий день; 🔵 – сприятливий день; 🟡 – нейтральний день; ⛔ – несприятливий день.

Фази Місяця у жовтні 2026 року

У жовтні 2026 року відбудуться чотири основні фази Місяця. Остання чверть припадає на 3 жовтня, молодик – на 10 жовтня, перша чверть – на 18 жовтня, а повня – на 26 жовтня.

  • 3 жовтня – остання чверть;
  • 10 жовтня – молодик;
  • 18 жовтня – перша чверть;
  • 26 жовтня – повня.

Місячні фази традиційно використовують під час складання рибальських календарів. Водночас вони не можуть гарантувати кльов. На поведінку риби впливають температура води, атмосферний тиск, вітер, опади, прозорість води, рівень водойми та наявність кормової бази.

Найкращі періоди для риболовлі у жовтні

Якщо узагальнити кілька календарів кльову, можна виділити кілька періодів жовтня, які в різних прогнозах оцінюються як сприятливі або перспективні для риболовлі.

  • 5–9 жовтня – період, який окремі календарі оцінюють як сприятливий для риболовлі;
  • 15–20 жовтня – відрізок, який окремі календарі також відносять до сприятливих для риболовлі;
  • 19–23 жовтня – період із різними оцінками залежно від календаря кльову;
  • 28–31 жовтня – наприкінці місяця також є дні, які окремі календарі відносять до сприятливих.

Водночас різні календарі кльову дають різні оцінки конкретних дат, тому наведені періоди варто сприймати як орієнтир, а не як гарантований прогноз.

Ловля щуки у жовтні

Жовтень є одним із найцікавіших місяців для ловлі щуки. Зі зниженням температури води змінюється поведінка хижака, тому в цей період рибалки часто приділяють особливу увагу щуці.

На початку жовтня щуку можна шукати поблизу очерету, латаття та іншої водної рослинності. З подальшим похолоданням перспективними можуть ставати глибші ділянки, бровки та перепади рельєфу.

Для ловлі щуки використовують спінінг, джигові приманки, воблери, коливальні блешні, а також живця та кружки.

У холоднішій воді темп проводки варто підбирати залежно від активності риби та конкретних умов на водоймі. В окремих ситуаціях повільна проводка може виявитися результативнішою за швидку.

Як ловити судака у жовтні

Восени судака часто шукають біля русла, бровок, перепадів глибин та ділянок із твердим дном.

Однією з популярних снастей для його ловлі є джиг. Рибалці варто ретельно обловлювати перспективні ділянки та стежити за контактом приманки з дном.

У прохолодній воді темп проводки можна змінювати залежно від активності риби. Якщо швидка подача не дає результату, варто спробувати повільнішу.

Ловля окуня

Окунь залишається однією з цілей для рибалки у жовтні. Зі зниженням температури він може переміщуватися з літніх мілководних стоянок до глибших ділянок, коряжників, обривів та інших місць, де концентрується корм.

Для окуня можна використовувати невеликі силіконові приманки, мікроджиг, блешні та воблери. На натуральні насадки окунь також може реагувати протягом усього місяця.

Лящ, плотва, густера та інша мирна риба

У жовтні мирна риба поступово готується до зимового періоду. Лящ, густера та плотва можуть концентруватися на глибших ділянках, у ямах, біля бровок та місцях зі слабшою течією.

Для фідерної та донної ловлі у цей період використовують тваринні насадки – мотиль, опариш і черв'як.

Карась та короп ще можуть ловитися у теплі стабільні дні, однак із подальшим похолоданням їхня активність зазвичай знижується.

Коли краще рибалити у жовтні

Жовтнева риболовля відрізняється від літньої. Час найбільшої активності риби може змінюватися залежно від температури води, погоди, виду риби та конкретної водойми.

Для хижої риби час активності також може відрізнятися. Щука, судак та окунь реагують не лише на температуру, а й на освітлення, кормову базу та поведінку малька.

Тому не варто автоматично вважати світанок найкращим часом для будь-якої жовтневої риболовлі.

Як погода впливає на кльов

  • Температура води. Різке похолодання може змінити активність риби. Після стабільного зниження температури риба поступово адаптується до нових умов.
  • Атмосферний тиск. Різкі зміни погодних умов можуть впливати на поведінку риби, тому стабільність погоди може бути важливим фактором під час планування риболовлі.
  • Вітер. Вітер змінює умови на водоймі, впливає на хвилювання води та може позначатися на поведінці риби. Сильний вітер водночас ускладнює ловлю.
  • Опади. Зміна погоди може впливати на активність риби. Після стабілізації погодних умов ситуація на водоймі може змінитися.

Правила риболовлі у жовтні 2026 року

Перед виїздом на водойму необхідно враховувати не лише прогноз кльову, а й чинні Правила любительського і спортивного рибальства.

В Україні діють обмеження на вилов окремих видів риби, мінімальні розміри дозволених до вилову водних біоресурсів, добові норми та інші вимоги.

Окрему увагу наприкінці жовтня варто звернути на зимувальні ями. З 1 листопада в Україні починає діяти заборона на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах. Переліки таких ділянок та їхні межі визначаються відповідними органами рибоохорони.

Тому перед риболовлею варто перевірити правила саме для конкретної водойми та регіону.

Відповідальність за порушення правил риболовлі

Захоплення рибальством – чудове хобі, але воно вимагає відповідального ставлення. Недотримання встановлених правил може мати юридичні наслідки. Залежно від характеру та тяжкості порушення може йтися про адміністративну або кримінальну відповідальність.

Крім відповідальності за порушення правил, за незаконний вилов водних біоресурсів нараховується відшкодування завданих рибному господарству збитків. Розмір такого відшкодування визначається за встановленими таксами за кожен незаконно добутий екземпляр.

Наведені нижче суми є таксами для обчислення розміру збитків за незаконний вилов одного екземпляра відповідного виду, а не фіксованими адміністративними штрафами.

Вид

Такса за 1 екземпляр (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

3706

Сом

5117

Лин

1598

Рак

3332

Поради рибалкам на жовтень

  • Не орієнтуватися лише на місячний календар – перевіряти прогноз погоди та температуру води.
  • У прохолодній воді під час ловлі мирної риби можна використовувати тваринні насадки.
  • Під час ловлі хижака перевіряти бровки, перепади глибин, руслові ділянки та ями.
  • Не використовувати однакову проводку протягом усієї риболовлі – темп варто змінювати залежно від активності риби.
  • У другій половині жовтня приділяти більше уваги глибоким ділянкам.
  • Перед виїздом перевіряти місцеві обмеження та дозволені місця для риболовлі.

Коротко про риболовлю у жовтні 2026 року

Жовтень залишається цікавим періодом для осінньої риболовлі. У цей час особливий інтерес для рибалок становить ловля щуки, судака та окуня, тоді як мирну рибу часто доводиться шукати на глибших ділянках.

Потенційно перспективними за різними календарями можна вважати 5–9, 15–20 та окремі дні наприкінці жовтня. Водночас конкретний результат залежатиме від погоди, водойми, снасті та техніки ловлі.

Перш ніж планувати риболовлю, рекомендуємо:

  1. Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації.
  2. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів.
  3. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Такі обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.

❗️Календар кльову варто використовувати лише як додатковий орієнтир. Найважливішими факторами залишаються реальні умови на водоймі та поведінка риби.

Теги: рибальство водойма річка риба природа календар

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