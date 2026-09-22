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Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Перед аварією з авіабази вилетіли два військові літаки
фото: Privat

Пілот F-16, за попередніми даними, катапультувався, але отримав травми

Біля американської авіабази Шпангдалем у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини розбився американський винищувач F-16. Внаслідок аварії постраждав пілот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані телеканалу SWR.

За даними місцевої влади, після падіння літака до місця події направили пожежні та екстрені служби.

За інформацією SWR, перед аварією з авіабази вилетіли два військові літаки. Один із них зазнав аварії. Пілот, за попередніми даними, встиг скористатися катапультою та залишити винищувач. Водночас його стан офіційно не уточнювали.

Очевидці розповіли, що бачили, як літак швидко втрачав висоту, після чого над районом піднялася велика чорна хмара диму. Ймовірне місце падіння розташоване в районі продовження злітної смуги авіабази, неподалік поля для гольфу.

До ліквідації наслідків аварії залучали пожежників і поліцейських із прилеглих районів. Німецькі екстрені служби згодом завершили роботи на місці. Причина аварії наразі невідома. Також не повідомляється про інші постраждалих.

Авіабаза Шпангдалем є місцем дислокації американських винищувачів F-16. На базі перебуває ескадрилья приблизно з 20 таких літаків, які використовуються для операцій ВПС США та НАТО.

Варто нагадати, що генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр закликав Німеччину готуватися до можливого військового конфлікту, залучаючи до оборони не лише армію, а й промисловість та цивільне суспільство. 

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Теги: США Німеччина літак аварія

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