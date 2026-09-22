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Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Під час оформлення соціальної допомоги в Німеччині перевіряють фінансовий стан заявника
фото: з відкритих джерел

Jobcenter враховує не лише доходи, а й майно отримувачів допомоги, зокрема активи за межами Німеччини

Українцям у Німеччині потрібно повідомляти Jobcenter не лише про доходи, а й про майно, зокрема те, що залишилося в Україні. Якщо виявиться, що через незазначені активи людина отримувала більшу допомогу, ніж їй належить, кошти можуть вимагати повернути.

Про це розповідає «Главком» із посиланням на Федеральне агентство зайнятості Німеччини (Bundesagentur für Arbeit).

Яке майно потрібно вказувати

Під час оформлення Bürgergeld Jobcenter враховує не лише доходи, а й майно людини та членів її домогосподарства. У формі Anlage VM зазначається, що потрібно декларувати активи, які є в Німеччині та/або за кордоном.

До майна належать, зокрема:

  • гроші на банківських та ощадних рахунках;
  • цінні папери та інвестиції;
  • страхові накопичення;
  • автомобілі;
  • будинки та квартири;
  • земельні ділянки;
  • інші активи, які мають грошову вартість.

Таким чином, наявність рахунку або нерухомості в Україні сама по собі не звільняє отримувача допомоги від обов'язку зазначити це майно у відповідних документах.

Федеральне агентство зайнятості окремо наголошує, що під час визначення права на допомогу враховується майно, яке має грошову вартість і може бути використане для забезпечення потреб людини.

Чи означає наявність майна втрату виплат

Наявність заощаджень або нерухомості не означає автоматично, що людину позбавлять допомоги. Jobcenter оцінює майно з урахуванням передбачених законодавством правил та майнових пільг.

Тому сам факт наявності, наприклад, квартири або грошей на банківському рахунку ще не означає автоматичну відмову в Bürgergeld. Важливими є вартість активів та обставини конкретної людини.

Водночас приховувати майно під час оформлення допомоги не можна. У формі Anlage VM заявник має зазначити активи, які перебувають як у Німеччині, так і за кордоном.

Коли гроші можуть вимагати повернути

Якщо Jobcenter встановить, що людина отримала виплати у більшому розмірі, ніж їй належало, відомство може ухвалити рішення про повернення надміру виплачених коштів.

Федеральне агентство зайнятості зазначає, що отримувачі допомоги повинні своєчасно повідомляти про зміни обставин, які можуть вплинути на право на виплати або їхній розмір. У разі переплати Jobcenter надсилає відповідне рішення із зазначенням суми, яку необхідно повернути.

Водночас саме по собі переведення вже наявних заощаджень між власними рахунками не означає автоматично появу нового доходу. Для Jobcenter важливо встановити походження коштів та правильно визначити, чи є вони доходом або майном.

Окрему увагу відомство приділяє документальному підтвердженню фінансового стану. За потреби Jobcenter може вимагати банківські виписки та інші документи.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Чехія готує спеціальний дозвіл на довгострокове перебування для частини українців із тимчасовим захистом. ZDP видаватиметься на п’ять років і передбачатиме вільний доступ до чеського ринку праці. Реєстрація на новий статус має розпочатися на початку жовтня та триватиме до 31 грудня 2026 року.

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Теги: Німеччина гроші українці

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