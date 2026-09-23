Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі

Україна готова забезпечити безпечне судноплавство за умови реальних кроків Москви до деескалації

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України домовлятися з Росією щодо безпеки судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. Про це він заявив під час виступу на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи, пише «Главком».

За його словами, Україна разом із міжнародними партнерами працює над варіантами забезпечення безпечного судноплавства в регіоні. Свої пропозиції вже представили Єгипет, Індія та Туреччина.

«Україна готова зробити свою частину для забезпечення спокійного, безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі, якщо Росія готова зробити реальні кроки до деескалації», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що запропоновані партнерами варіанти вже зафіксовані на папері. Україна, за його словами, погоджується з тими шляхами, які можуть забезпечити безпеку.

«І тепер очікуємо на відповідь Росії», – сказав глава держави. Зеленський наголосив, що Київ готовий виконати свою частину домовленостей, якщо Москва також зробить кроки для зниження напруженості.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту повернути міжнародному праву реальну силу.