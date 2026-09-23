Головна Новини
search button user button menu button

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Україна разом із міжнародними партнерами працює над варіантами забезпечення безпечного судноплавства в регіоні
фото: соцмережі

Україна готова забезпечити безпечне судноплавство за умови реальних кроків Москви до деескалації

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України домовлятися з Росією щодо безпеки судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. Про це він заявив під час виступу на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи, пише «Главком».

За його словами, Україна разом із міжнародними партнерами працює над варіантами забезпечення безпечного судноплавства в регіоні. Свої пропозиції вже представили Єгипет, Індія та Туреччина.

«Україна готова зробити свою частину для забезпечення спокійного, безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі, якщо Росія готова зробити реальні кроки до деескалації», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що запропоновані партнерами варіанти вже зафіксовані на папері. Україна, за його словами, погоджується з тими шляхами, які можуть забезпечити безпеку.

«І тепер очікуємо на відповідь Росії», – сказав глава держави. Зеленський наголосив, що Київ готовий виконати свою частину домовленостей, якщо Москва також зробить кроки для зниження напруженості.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту повернути міжнародному праву реальну силу. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Чорне море війна росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакувала Одещину
Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині
21 вересня, 08:35
За словами лікаря, FPV-дрони спричиняють специфічний характер травм
Характер воєнних травм суттєво змінився: хірург назвав нову загрозу
10 вересня, 19:10
У Новому Уренгої уражено завод з підготовки конденсату до транспорту
Компанія Fire Point заявила, що дрони FP-1 встановили новий рекорд дальності ураження
9 вересня, 20:13
Однією з головних причин проблем із бюджетом є стрімке зростання витрат на війну проти України
Цифровий зашморг для бізнесу: Путін терміново збирає уряд
9 вересня, 16:44
Президент заявляв, що українські позиції на Донеччині посилять завдяки двом оновленим угрупованням
На Донбасі буде створено нове угруповання військ «Центр»
9 вересня, 15:02
Презентація проєкту «Молодь обирає Україну»
Освіта, робота, самореалізація – допомога для молоді з окупованих територій: деталі проєкту
5 вересня, 17:39
Порошенко: Давайте чесно скажемо, що робить Путін. Він намагається не просто бити по Києву. Він хоче вимкнути Київ
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
1 вересня, 07:30
Новий проєкт з'являється на тлі подальшої мілітаризації шкільної програми на тимчасово окупованих територіях
Росія почала писати підручник з історії України: до чого тут «українізм»
27 серпня, 00:38
Такі ракети можуть використовуватися для ударів по підземних військових цілях
Україна вироблятиме власні Storm Shadow: CNN назвав можливі цілі
24 серпня, 19:15

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua