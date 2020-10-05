Словно заново родились: вдохновляющие фото людей, которые победили Covid-19



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«Мою бабушку везут домой после того, как она излечилась от коронавируса. Ей 85 лет» - комментируют фото пользователи сети

2020-й год навсегда запомнится жителям планеты пандемией коронавируса COVID-19 и мерами по борьбе с ней. Ее жертвами уже стали более миллиона человек во всем мире. Однако радует, что излечившихся от этой напасти в десятки раз больше — свыше 25 миллионов пациентов. Некоторых из них вы можете увидеть на фотографиях в нашей подборке.

«101-летняя пациентка дома престарелых, пережившая испанку и COVID-19», «Мою бабушку везут домой после того, как она излечилась от коронавируса. Ей 85 лет», «Джой Эндрюс, пережившая до COVID-19 авиакатастрофу в Ливии, нацистское покушение и рак груди», «95-летняя бабушка — первый пациент, которого вылечили от коронавируса в итальянской провинции Модена», «Мой отец наконец-то выписался из больницы после выздоровления от коронавируса», «Девушка, которая вылечилась от COVID-19, обнимает жениха, сделавшего ей предложение в клинике Колумбии», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает.