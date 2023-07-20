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Завдали державі збитків на 12 млн грн: чиновники Міноборони отримали підозру

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Завдали державі збитків на 12 млн грн: чиновники Міноборони отримали підозру
Колишнього заступника міністра та керівника департаменту Міноборони підозрюють у перешкоджанні ЗСУ та зловживанні службовим становищем
фото: ДБР

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до восьми років

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національним антикорупційним бюро завершили розслідування щодо колишніх заступника міністра оборони України та тимчасово виконуючого обов'язки директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України. Вони під час закупівлі продуктів для ЗСУ завдали державі збитків на 12 млн грн. Про це повідомили на сайті ДБР.

Слідчі встановили, що у грудні 2020-січні 2021 років керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік. За вказівкою заступника міністра оборони України, він незаконно та свідомо підписав 8 додаткових угод з постачальниками за завищеними цінами.

«У ході подальшого розслідування було встановлено, що умисні протиправні дії посадовців також завдали майнову шкоду ЗС України через додаткові витрати військових частин під час здійснення перерозподілу непорушних запасів продовольства», – йдеться у повідомленні. 

Махінації призвели до зниження бойової готовності, обороноздатності Збройних сил України, підриву авторитету ЗСУ та створила потенційну загрозу основам національної безпеки України.

Ексзаступнику міністра оборони та екскерівнику одного із департаментів Міністерства оборони України оголосили про підозру за статтями:

  • зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);
  • перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, яке призвело до інших тяжких наслідків, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. 

Нагадаємо, раніше народна депутатка України, член фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла відреагувала на скандал у Міноборони України, пов'язаний з корупцією в сегменті закупівель харчових продуктів для військовослужбовців.

Читайте також: Яйця для ЗСУ: парламент прокоментував «продовольчий» скандал
Теги: ЗСУ корупція

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