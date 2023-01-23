Яйця для ЗСУ: парламент прокоментував «продовольчий» скандал

За даними ЗМІ, у міноборони закуповували яйця для ЗСУ за ціною 17 грн за одиницю

У поданій в ЗМІ інформації про закупівлю харчів для української армії є певна некоректність

Дані у ЗМІ про закупівлю яєць для ЗСУ не відповідають цифрам контракту. До того ж у контракті, що був розглянутий на засіданні у ВР, немає деяких цінових позицій, про які йдеться у журналістському розслідуванні. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, повідомили на сайті парламенту.

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Нині відбулося засідання Комітету стосовно оприлюдненої у ЗМІ інформації про порушення в системі Міноборони України процедури закупівель та завищення цін на послуги із забезпечення продуктами харчування військовослужбовців. Представник парламенту зауважив, що інформація про закупівлю харчів для української армії є дещо неточною.

Перше. Той меседж, який пішов у ЗМІ про закупівлю, зокрема яєць, не відповідає цифрам контракту, який ми сьогодні розглянули. Ми бачили і вивчали дійсний документ, а не той, що є у інформпросторі. Окрім того, ми віддали на вивчення цей документ компетентним органам. Друге. Звісно, не будемо говорити, що у сфері оборони немає проблем.

Комітет постійно моніторить ситуацію, заслуховує відповідальних осіб і працює над проблемою разом із колегами із Міноборони та правоохоронних органів. На засіданні були присутні представники НАБУ, СБУ та ДБР.

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Зокрема, конкретно за цим кейсом, і головне – ще до засідання Комітету, НАБУ відкрили справу щодо перевірки закупівель харчового постачання на 13 млрд грн. Уже проводиться досудове розслідування, зокрема і за іншими учасниками цієї справи. Відбувається експертиза контракту, цін та ін. Тобто, не вся інформація, яку оприлюднено для суспільства, відповідає дійсності.

Крім того, Завітневич наголосив, що ситуація з оприлюдненням матеріалу викликала нагальну потребу у змінах до законодавства, зокрема до Закону про оборонні закупівлі.

Ми будемо над цим працювати, змінювати Закон, можливо, щодо оприлюднення певних частин таких процедур. Зараз інформація оприлюднюється після закінчення військового стану плюс 90 днів. Цей приклад показав, що сьогодні є цінним демократичний контроль, і тому потрібно змінювати певну закритість оборонних закупівель. Будемо вирішувати як це реалізувати.

За результатами засідання Комітет обговорив питання, що необхідно ініціювати перевірки та контроль постачальників, які беруть участь у забезпеченні військових харчовим постачанням.

Це молоді компанії, які, можливо, не зовсім відповідають запитам такої важливої сфери, де потрібно мати і серйозну матеріальну базу, і прогнозувати певні ризики, особливо в умовах війни. І ми це будемо перевіряти.

Нагадаємо, журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами вдвічі та втричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

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До слова, гучна справа продовжує набирати обертів: міноборони заявляє про інформаційну диверсію, а постачальник продуктів заявляє про «навмисну маніпуляцію».