Еквадор заявив, що постраждав від масових кібератак після арешту Ассанжа



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Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа 11 квітня арештували в посольстві Еквадору в Лондоні

Кібератаки в основному здійснюються з Бразилії, США, Нідерландів, Румунії, Німеччини, Франції, Австрії, Великої Британії та самого Еквадору

У Еквадорі сайти держустанов постраждали від 40 млн кібератак після рішення позбавити засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа політичного притулку.

Про це заявив заступник міністра інформаційних та комунікаційних технологій Еквадору Патрісіо Реал, повідомляє AFP.

За словами заступника міністра, кібератаки почалися у четвер та в основному здійснюються з Бразилії, США, Нідерландів, Румунії, Німеччини, Франції, Австрії, Великої Британії та самого Еквадору.

Як відомо, президент Еквадору Ленін Морено повідомив, що Ассанж намагався використовувати посольство країни у Лондоні як «центр для шпигунства».

Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

Суд визнав Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу і залишив його під вартою. У США Ассанжу висунули обвинувачення у «змові з метою комп’ютерного злому», що передбачає до 5 років в’язниці.

Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

Джерело: Українська правда