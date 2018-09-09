Екзит-поли: на виборах у Швеції перемагають соціал-демократи



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Вибори у Швеції

Правляча Соціал-демократична партія набирає 26,2 відсотка голосів

На парламентських виборах у Швеції, які відбулися в неділю, 9 вересня, перемагає правляча Соціал-демократична партія. За даними екзит-полу телеканалу SVT , вона отримала 26,2 відсотка голосів. Утім, це значно менше, ніж під час виборів у 2014 році.

Якщо результати голосування співпадуть з даними екзит-полів, це стане найнижчим показником за понад 100 років, пише DW.

Друге місце, за даними екзит-полу, посідає антиіммігрантська правопопулістська сила «Шведські демократи». За неї віддали голоси 19,2 відсотка виборців. На третій позиції - правоцентристська Помірна коаліційна партія, за яку проголосували 17,8 відсотка виборців. За даними іншого екзит-полу, «Шведські демократи» набирають 16,3 відсотка голосів та поступаються другим місцем консерваторам. На виборах 2014 року вони здобули 12,9 відсотка.

У парламенті Швеції - 349 місць. Досі провідні політичні сили категорично виключали створення урядової коаліції в парламенті з правими популістами. Проте результати сьогоднішніх виборів можуть значно змінити розклад сил у законодавчому органі країни та ускладнити утворення коаліції, оскільки ні теперішній урядовий яльянс лівих та зелених, ні союз навколо консерваторів не набирає більшості, пише ЗМІ.

Посиленню позицій правопопулістів пояснюють зростанням антиіммігрантських настроїв у країні. Лише 2015 року Швеція з 10-мільйонним населенням прийняла майже 160 тисяч шукачів притулку. В розрахунку на кількість населення це - найвищий показник серед країн-членів ЄС.

Раніше повідомлялося, що новий шведський парламент обіцяє бути рекордно антиміграційним.