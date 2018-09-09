Новий шведський парламент обіцяє бути рекордно антиміграційним (інфографіка)



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У Швеції проходять вибори парламенту

У Швеції в неділю проходять парламентські вибори, очікується, що на них рекордний результат здобуде антиміграційна партія. Про це повідомляє AFP.

Виборчі дільниці по всій країні відкрилися о 8 ранку за місцевим часом і закриються о 20.00. Попередні результати очікуються невдовзі після завершенння голосування.

Остаточні результати очікуються ближче до півночі, хоча партійний склад уряду може лишатися невідомим ще декілька тижнів.

За даними опитувань, антиміграційна партія «Шведські демократи» може набрати від 16 до 25% голосів і стати однією з найбільших політичних сил в уряді. Це робить практично нереальними прогнози щодо складу наступного уряду.

Дві традиційні найбільші партії, соціал-демократи і консерватори, разом можуть розраховувати на 40%, що менше на 10 процентних пунктів в порівнянні з останніми виборами в 2014 році.

Джерело: Європейська правда