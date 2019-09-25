Енергетичну митницю можуть ліквідувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник Енергетичної митниці Ігор Піковський

Експерт Сергій Куюн зазначив, що через дії «енергетички» у вересні чимало трейдерів не можуть оформити імпорт нафтопродуктів до України

Енергетичну митницю можуть ліквідувати. Про це йдеться у матеріалі директора консалтингового агентства «А-95» Сергія Куюна на «Бизнес Цензор».

Зокрема, зазначається, що через дії «енергетички» у вересні чимало трейдерів не можуть оформити імпорт нафтопродуктів до України. В кінцевому підсумку це призведе до зростання роздрібних цін на паливо. Провідну роль у кризі на ринку нафтопродуктів автор відводить Енергетичній митниці на чолі з Ігорем Піковським.

Про плани нового керівника Державної митної служби Максима Нефьодова щодо можливої ліквідації органу йдеться і в інших ЗМІ. «24 канал» у матеріалі «Старі обличчя нової митниці» нагадав, що ім’я Ігоря Піковського стало відомим у лютому 2018 року, коли голова Енергетичної митниці Державної фіскальної служби намагався оштрафувати НАК «Нафтогаз України» за ухилення від сплати податків. Митниця звинуватила особисто очільника Андрія Коболєва в тому, що він не забезпечив подання додаткової митної декларації з повним пакетом супутніх документів при оформленні імпорту газу з Росії в 2015 році, що призвело до несплати ПДВ на суму 2,3 млрд грн.

Голова Енергетичної митниці повідомив, що розмір штрафу становить 8,3 млрд грн, оскільки за ст. 485 Митного кодексу, він стягується в розмірі 300% від несплаченої суми.

Однак Подільський районний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення Енергетичної митниці оштрафувати голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. Суд не знайшов правопорушень в діях Нафтогазу як компанії і Коболєва як посадової особи і закрив розпочату Енергомитницею справу про порушення митних правил, в рамках якого був виписаний штраф. А ЗМІ охрестили Ігоря Піковського людиною, яка відверто підігравала інтересам Москви.

Тим часом «Нафтогаз України» імпортував першу партію нафтопродуктів з Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз» в Twitter-акаунті: «Вперше імпортували з Білорусі партію нафтопродуктів для їх продажу на українському ринку».

Зазначається, що сировина закуплена для продажу на українському ринку. До кінця місяця компанія планує імпортувати 30 тисяч тонн дизельного палива виробництва Мозирського нафтопереробного заводу.

Джерело: Українські новини