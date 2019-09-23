Галас довкола «Роттердам+» - це брудна піар-кампанія Коломойського, - Кушнірук



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Експерт також нагадав, що запровадження у 2016 році формули «Роттердам+» було схвально сприйнято міжнародними партнерами України, оскільки дозволило знизити корупцію у вугільній галузі

Експерт Борис Кушнірук наголосив, що на сьогодні ціна вугілля, розрахована за формулою «Роттердам+», є найдешевшою

Штучний скандал довкола «Роттердам+» є брудною піар-кампанією Ігоря Коломойського. Формула дозволила зменшити корупцію у вугільній галузі та підвищити ефективність державних шахт. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в ефірі телеканалу «Прямий».

«На сьогоднішній момент продовжується тиск на всіх посадовців, які в свій час ухвалювали рішення, НКРЕКП. І в цьому випадку, якщо визнати, що все те, що тоді було, це була брудна піар-кампанія, організована паном Коломойським, і ніякого криміналу там немає, більше того, саме це дозволило зменшити корумпованість цієї сфери і підвищити ефективність державних шахт, підкреслюю, державних шахт. Бо якщо ви купуєте у них вугілля дешевше, то це означає, що різницю ви маєте покрити з бюджету. Ви додатково з бюджету маєте витягнути кошти, покрити їх збитковість», - сказав Кушнірук.

Експерт наголосив, що на сьогодні ціна вугілля, розрахована за формулою «Роттердам+», є найдешевшою. Його імпорт з США, ПАР чи Колумбії коштує дорожче, а ціна вугілля з українських державних – значно дорожча за імпорт. Проте нині Україна не може купити вугілля за ціною «Роттердам+».

«Вугілля ми будемо зараз купувати за ціною вищою ніж «Роттердам+», бо просто дешевше його немає. Чому? Тому що «Роттердам+» - це індекс, на базі якого робиться розрахунок. А фізично вугілля везеться зі Сполучених Штатів, з Колумбії, з Південної Африки, з Австралії. Зрозуміло, що плече логістичне довезення побільше буде, ніж з Роттердаму. Тому враховуючи це, очевидно, що вугілля буде коштувати дорожче. І тут буде абсолютно абсурдна ситуація. Ви сварите і хочете притягати до кримінальної відповідальності осіб, які встановили абсолютно прозору формулу», - пояснив Кушнірук.

Експерт також нагадав, що запровадження у 2016 році формули «Роттердам+» було схвально сприйнято міжнародними партнерами України, оскільки дозволило знизити корупцію у вугільній галузі.

«Всі наші західні партнери підтримали те, що ми запровадили абсолютно прозору систему ціноутворення на вугілля. Тому що до того часу, до встановлення цього «Роттердам+», у нас була максимально непрозора система, коли фактично для кожної окремої шахти і для кожної потім ТЕС визначалася в індивідуальному режимі ціна вугілля, що породжувало такий рівень корупції і зловживань, що можна тільки уявити собі. Тому перехід до «Роттердам+» призвів до того, що ситуація застабілізувалася, принаймні не було жодних дискусій, а чому ціна така», - сказав Кушнірук.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася 19 серпня, з'ясувалось, що купувати вугілля за ціною, розрахованої за формулою «Роттердам+», на сьогодні дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Ціна за «Роттердам+» становить 1,74 тис. грн за тонну, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тонну, з ПАР - 1,8 тис. грн за тонну.

Лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець раніше заявив, що введення формули «Роттердам+» дозволило подолати кризу в енергетиці, а державні шахти з моменту прийняття формули отримали додатково понад 10 млрд грн. За інформацією екс-голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка, за час дії формули «Роттердам +» зарплати шахтарів зросли вдвічі.