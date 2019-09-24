«Небезпечна розмова»: червоні лінії для Зеленського на зустрічі з Трампом

Микола Капітоненко Експерт Міжнародного центру перспективних досліджен

Микола Капітоненко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп фото з відкритих джерел

Про зустріч президента України та голови Білого дому

Володимиру Зеленському важливо намагатися максимально відмежуватися від передвиборчих перегонів у США і не обговорювати їх під час зустрічі із Дональдом Трампом. Натомість варто говорити про енергетичну безпеку та американське бачення вирішення конфлікту на Донбасі.

Зеленський навряд чи може щось виграти із цієї ситуації. Більше, ніж нам на сьогодні дають американці, ми не отримаємо. А втратити можемо. Тому краще не втручатися і намагатися дистанціюватися від цього американського конфлікту. Ключове завдання – зберегти двопартійну підтримку у Конгресі. І якщо зайняти чиюсь сторону, то можна її втратити.

Зеленський може спілкуватися і з Джо Байденом, але як з кандидатом у президенти. Головне, щоб це не мало вигляд якоїсь спроби міжперсональних контактів. Можна говорити про більш загальні речі, а не про сина, корупцію в Україні і не про передвиборчу кампанію.

Трамп сказав, що обговорить із Зеленським можливість оприлюднення їх розмови, де згадувався Байден. Якщо там немає чогось, що може скомпрометувати Зеленського або Україну, то можна публікувати. Скомпрометувати можуть будь-які відходи від позиції, що Україна намагається бути правовою державою і не втручатися у діяльність судів і що це - справа правоохоронних органів. Все, що відходить убік від цього, може бути використано проти нас.

Зеленський зустрінеться із президентом США 25 вересня під час 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Думаю, що розмовляти вони будуть недовго, бо формат зустрічі там достатньо короткий. Тому навряд чи Трамп буде використовувати цю зустріч для того, щоб до чогось примусити Зеленського. Скоріш за все, це обійдеться більш загальними питаннями багатосторонніх відносин. Навіть якщо Трамп спробує тиснути, нашому президенту краще буде перейти до загальних речей: Росія, регіональна безпека, енергетика - є що обговорювати.

Я б запропонував збудувати більш конструктивний порядок денний: відійти від вимог допомоги і санкцій до речей, які цікаві і нам, і американцям. І в цьому ж контексті згадати енергетичну безпеку у Східній Європі.

Було б добре, якби під час зустрічі із Зеленським американці висловили свою позицію з приводу подій в Україні. Насамперед, чи підтримують кроки, розпочаті після обміну полоненими. Чи підтримують спроби встановити ефективне перемир'я, режим припинення вогню. Як вони бачать поступки, на які Україна може чи не може піти.

На місці Зеленського, я б не згадував словосполучення «формула Штайнмаєра». Це не справа США. Це просто думка німецького міністра закордонних справ із приводу того, як має бути реалізовано механізм «мінського протоколу». Тому я б просто поцікавився, як Сполучені Штати бачать процес подальшого врегулювання конфлікту, зокрема послідовність проведення виборів, введення в дію закону про особливий статус Донбасу і виведення російських військ.

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