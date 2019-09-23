«Київобленерго» 23-25 вересня планує відключити електропостачання 21 об'єкта Київщини через борги



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Серед об'єктів на відключення водоканали, житлово-комунальні господарства, гуртожитки й комунальний медзаклад

ПрАТ «Київобленерго» на вимогу постачальника ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» має намір 23-25 вересня відключити від електропостачання 21 об'єкт у Київській області через борги.

Відповідно до прес-релізу «Київобленерго», серед об'єктів на відключення водоканали, житлово-комунальні господарства, гуртожитки й комунальний медзаклад.

Зокрема, КП «Броваритепловодоенергія», КП «Боярка-водоканал», КП «Фастівводоканал», КП «Новопетрівський медичний консультаційно-діагностичний центр» і ТОВ «Комплекс Агромарс».

«Щоб уникнути відключення, клієнтам необхідно звернутись до постачальника електроенергії ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» та врегулювати питання заборгованості. Постачальник може відкликати заявку на відключення, і в такому разі відповідні абоненти не будуть знеструмлені», - йдеться у пресрелізі.