Український лікар визнав, що серед його колег дуже багато Сovid-атеїстів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії Валерій Сивоконюк у лікарні

«У моєму відділенні нині лежать двоє таких «сovid-атеїстів», – зазначив медик

Завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії Шепетівської центральної районної лікарні Валерій Сивоконюк розповів, що серед його колег, медичних працівників, є ті, хто ходить без масок і не вірить в епідемію коронавірусу. Це медик визнав в інтерв’ю «Главкому».

«Мені найобразливіше те, що серед медичних працівників є досить багато «сovid-атеїстів». Це люди, котрі ходять без масок і не вірять, яку страшну небезпеку несе коронавірус. Я їх постійно попереджаю і навіть наводжу приклади з життя. Он у моєму відділенні нині лежать двоє таких «сovid-атеїстів» і потребують додаткового кисню», – зазначив медик.

Крім того, Сивоконюк додає, якщо в кожній лікарні збудуть кисневі станції, то зекономляться гроші на балони.

«Окремо хочу сказати про кисневі концентратори. Як підтверджує практика, використання концентраторів не підходить у лікуванні хворих з коронавірусом. Нині необхідна централізована подача кисню. Тобто кожна лікарня повинна встановити кисневу станцію. Ціна питання – приблизно мільйон гривень. При цьому суттєво економляться гроші на підвезенні кисневих балонів, які ми нині отримуємо з Хмельницького», – наголосив медик.

Нагадаємо, що у МОЗ дали пораду українцям, які не вірять у коронавірус.

Також, епідеміолог відповів тим, хто не вірить в існування Covid -19, треба поїхати до інфекційної лікарні.