  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український лікар визнав, що серед його колег дуже багато Сovid-атеїстів

    • Розсилка
    <div class="alt"><span>Завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії Валерій Сивоконюк у лікарні</span></div> <span></span> - Український лікар визнав, що серед його колег дуже багато Сovid-атеїстів
    Завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії Валерій Сивоконюк у лікарні

    «У моєму відділенні нині лежать двоє таких «сovid-атеїстів», – зазначив медик

    Завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії Шепетівської центральної районної лікарні Валерій Сивоконюк розповів, що серед його колег, медичних працівників, є ті, хто ходить без масок і не вірить в епідемію коронавірусу. Це медик визнав в інтерв’ю «Главкому».

    «Мені найобразливіше те, що серед медичних працівників є досить багато «сovid-атеїстів». Це люди, котрі ходять без масок і не вірять, яку страшну небезпеку несе коронавірус. Я їх постійно попереджаю і навіть наводжу приклади з життя. Он у моєму відділенні нині лежать двоє таких «сovid-атеїстів» і потребують додаткового кисню», – зазначив медик.

    Крім того, Сивоконюк додає, якщо в кожній лікарні збудуть кисневі станції, то зекономляться гроші на балони.

    «Окремо хочу сказати про кисневі концентратори. Як підтверджує практика, використання концентраторів не підходить у лікуванні хворих з коронавірусом. Нині необхідна централізована подача кисню. Тобто кожна лікарня повинна встановити кисневу станцію. Ціна питання – приблизно мільйон гривень. При цьому суттєво економляться гроші на підвезенні кисневих балонів, які ми нині отримуємо з Хмельницького», – наголосив медик.

    Нагадаємо, що у МОЗ дали пораду українцям, які не вірять у коронавірус.

    Також, епідеміолог відповів тим, хто не вірить в існування Covid -19, треба поїхати до інфекційної лікарні.

     Читайте також:
    гроші лікар лікарня коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies