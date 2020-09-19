Як визначити, чи людина з Сovid-19, досі заразна? Лікар назвав вірний спосіб



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Захворювання можна підтвердити лише лабораторним шляхом, - зазначила лікарка

Достеменно наявність вірусу показує лише один спосіб

Завідувачка відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю лікарні «Охматдит» Катерина Сояк розповіла про головний спосіб перевірки організму на інфекцію коронавірусу. Його епідеміолог назвала в інтерв’ю «Главкому».

За словами лікарки, то захворювання можна підтвердити лише лабораторним шляхом.

«Звісно, якщо діагноз поставлений, то його можна зняти лабораторним підтвердженням. Вважається, що два тижні – інкубаційний період, і в цей період до появи клініки людина може бути заразною. Після перенесення хвороби ми передаємо вірус доти, доки у нас позитивний ПЛР-аналіз з верхніх дихальних шляхів», – пояснює лікарка.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.