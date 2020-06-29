Епідемія на Буковині: оперативні дані за понеділок невтішні
Сьогодні у Чернівецькій області виявили ще 56 хворих на коронавірус
У Чернівецькій області медики упродовж сьогоднішнього дня отримали лабораторні підтвердження ще 56 випадків зараження коронавірусом.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ОДА Сергій Осачук.
За його словами, Чернівецький лабораторний центр у понеділок опрацював 282 зразки на Covid-19.
«Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4801 осіб», – йдеться у дописі голови ОДА.
Осачук додав, що 29 червня Covid-19 побороли 11 буковинців.
Зазначимо, що у Чернівецькій області медики упродовж неділі, 28 червня, отримали лабораторні підтвердження 59 випадків зараження коронавірусом.
Попри це, з 1 липня у Чернівецькій області послаблюється карантин. Відновлюються внутрішньообласні перевезення, відкриваються ресторани та спортзали.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.
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Чернівецька область, яка була епіцентром коронавірусу під час початку епідемії в Україні, наразі відповідає всім вимогам для послаблення карантину.
Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.