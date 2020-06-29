Кількість інфікованих коронавірусом на Буковині перевищила 4,7 тисячі
Упродовж доби обласний лабораторний центр опрацював 487 зразків на Covid-19
Коронавірус не відступає з Буковини: за добу – 59 нових випадків
У Чернівецькій області медики упродовж неділі, 28 червня, отримали лабораторні підтвердження ще 59 випадків зараження коронавірусом.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ОДА Сергій Осачук.
За його словами, за добу Чернівецький лабораторний центр опрацював 487 зразків на Covid-19.
«Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4745 осіб» – йдеться у дописі очільника ОДА.
За його словами, у неділю Covid-19 побороли 13 буковинців.
Нагадаємо, на Буковині 27 червня офіційно підтверджено 55 випадків зараження коронавірусом.
До слова, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.
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Всього42982
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Хворіють22919
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Одужали18934
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Померли1129
Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.