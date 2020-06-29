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    Здоров'я

    Кількість інфікованих коронавірусом на Буковині перевищила 4,7 тисячі

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    <p>Упродовж доби обласний лабораторний центр опрацював 487 зразків на Covid-19</p> - Кількість інфікованих коронавірусом на Буковині перевищила 4,7 тисячі

    Упродовж доби обласний лабораторний центр опрацював 487 зразків на Covid-19

    Фото: Чернівецька ОДА

    Коронавірус не відступає з Буковини: за добу – 59 нових випадків

    У Чернівецькій області медики упродовж неділі, 28 червня, отримали лабораторні підтвердження ще 59 випадків зараження коронавірусом.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ОДА Сергій Осачук.

    За його словами, за добу Чернівецький лабораторний центр опрацював 487 зразків на Covid-19.

    «Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4745 осіб» – йдеться у дописі очільника ОДА.

    За його словами, у неділю Covid-19 побороли 13 буковинців.

    Нагадаємо, на Буковині 27 червня офіційно підтверджено 55 випадків зараження коронавірусом.

    До слова, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42982
    • Хворіють
      22919
    • Одужали
      18934
    • Померли
      1129

    Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині  – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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