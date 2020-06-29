Кількість інфікованих коронавірусом на Буковині перевищила 4,7 тисячі



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Упродовж доби обласний лабораторний центр опрацював 487 зразків на Covid-19 Фото: Чернівецька ОДА

Коронавірус не відступає з Буковини: за добу – 59 нових випадків

У Чернівецькій області медики упродовж неділі, 28 червня, отримали лабораторні підтвердження ще 59 випадків зараження коронавірусом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ОДА Сергій Осачук.

За його словами, за добу Чернівецький лабораторний центр опрацював 487 зразків на Covid-19.

«Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4745 осіб» – йдеться у дописі очільника ОДА.

За його словами, у неділю Covid-19 побороли 13 буковинців.

Нагадаємо, на Буковині 27 червня офіційно підтверджено 55 випадків зараження коронавірусом.

До слова, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.