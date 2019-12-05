Епіфаній: перенесення Різдва на 25 грудня поки не на часі



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Митрополит Епіфаній вважає, що не всі люди, які пишуть і підтримують реформу в Facebook, так само активно відвідують храми Фото: Главком

Митрополит Епіфаній наголосив, що патріарх Варфоломій не ставив жодних ультиматумів і не висував певних вимог щодо переходу ПЦУ на інший календар

Православна церква України не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва, але поки що підтримки з боку українського суспільства немає. Про це митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

«Як Православна церква України ми не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва, адже це не догма. Але зараз це ще не на часі. Для зміни календаря немає підтримки з боку українського суспільства», - зазначив він.

Як додав митрополит Епіфаній, не всі люди, які пишуть і підтримують реформу в Facebook, так само активно відвідують храми.

«Якщо ми скажемо, що святкуємо Різдво 25 грудня, чи багато з них прийде до храму. У більшості вони приватно святкуватимуть 25 грудня, а храми будуть порожні. 7 січня прийдуть у церкву інші парафіяни, які є практикуючими вірними ПЦУ. Буде певний дисонанс», - прокоментував предстоятель ПЦУ.

Також Епіфаній наголосив, що патріарх Варфоломій не ставив жодних ультиматумів і не висував певних вимог щодо переходу ПЦУ на інший календар.

«Вони зацікавлені в тому, щоб ми успішно розвивалися, а не ставити перепони. Бо це є зараз певною перепоною для єднання. Бо це можуть взяти на озброєння наші супротивники для зупинення об'єднавчих процесів», - додав предстоятель ПЦУ.

Як повідомлялося, в Україні 25 грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським календарем, із 2017 року є вихідним.