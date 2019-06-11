Епіфаній привітав з іменинами Вселенського патріарха Варфоломія під час літургії у Стамбулі
Після богослужіння в Патріаршому соборі св. Георгія на Фанарі Митрополит Епіфаній звернувся із вітальним словом
На честь іменин Вселенського Патріарха Варфоломія у храмі Святого Георгія на Фанарі сьогодні проходить святкова літургія, в якій бере участь Митрополит Київський та всієї України Епіфаній.
Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter.
«Сьогодні на Фанарі особливий день - іменини у Вселенського Патріарха Варфоломія! У храмі Святого Георгія розпочалася святкова літургія, участь у ній також бере Митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Многія літа Патріарху!» - написав дипломат.
Сьогодні На Фанарі особливий день - іменини у Вселенського Патріарха Варфоломія! У храмі Св.Георгія розпочалася святкова літургія-участь в ній також бере Митрополит Київський та всієї України @Epifaniy Многія літа Патріарху! pic.twitter.com/SO3Lks22Og— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 11. kesäkuuta 2019
Після богослужіння в Патріаршому соборі св. Георгія на Фанарі Митрополит Епіфаній звернувся із вітальним словом:
«Ваша Всесвятосте, дорогий і улюблений у Христі Господі нашому Архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський Патріарх кир кир Варфоломій!
Преосвященний владико архієпископ Нектарій, представник Єрусалимського Патріарха.
Преосвященні владики, побожні отці, дорогі брати і сестри!
В сьогоднішній день, коли Ваша улюблена Всесвятість відзначає день пам‘яті свого небесного покровителя і заступника, апостола Варфоломія, ми всі мали радість молитися у цьому Патріаршому храмі за Ваше здоров‘я і плідне багатолітнє служіння. Від автокефальної Української Православної Церкви і від мене особисто прийміть найсердечніші вітання та слова вдячності за всі добрі жертовні справи, які Ви здійснили та продовжуєте здійснювати заради блага і єдності всієї повноти Православної Церкви загалом та Православної Церкви України зокрема.
Як ми знаємо з житія, святий апостол Варфоломій був невтомним проповідником слова Божого, і не зважав ані на загрози від сильних світу цього, ані на інші прояви того зла, в якому до часу лежить цей світ. Тому цей апостол став світильником для багатьох народів, які від темряви поганства навернулися до істинного богопізнання. Ви, Ваша Всесвятосте, своєю працею гідно наслідуєте того, чиє ім’я носите - працюєте для слави Божої та для поширення Його Євангелія у всьому світі.
«Як то добре і як то гарно, коли брати живуть у згоді!» (Пс 132:1) - ці слова Псалмоспівця сьогодні знову втілюються в життя через наше спільне прославлення Єдиного Бога. Адже хоча всі ми, зібрані тут, належимо до автокефальних Помісних Церков, однак разом з тим ми - єдина Христова Церква, бо сповідуємо єдину спасительну православну віру, втілюємо в сучасному житті єдине Священне Передання та керуємося єдиними канонами Соборів та святих отців. І хоча бурхливі хвилі життєвого моря, як бачимо, намагаються розхитати єдиний корабель Церкви - однак ми віримо, що завдяки мудрому спрямуванню Вашої Всесвятості та братів Предстоятелів Автокефальних Православних Церков цей корабель досягне тихого пристановища миру і взаємної любові.
Від Золотоверхого Києва - Матері міст Руських, від Собору Святої Софії - давньої кафедри Предстоятелів Київських, прийміть Ваша Всесвятосте, як Патріарх нашої Церкви-Матері, сердечні слова любові, вітань та побажань всіх благ від Бога, многих і благословенних літ служіння!
На многії літа, Всесвятійший Владико!»
Як відомо, напередодні у храмі монастиря «Живоносне джерело» відбулася вечірня, під час якої молилися Вселенський патріарх Варфоломій, Архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, ієрархи помісних церков.