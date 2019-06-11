Епіфаній привітав з іменинами Вселенського патріарха Варфоломія під час літургії у Стамбулі



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Після богослужіння в Патріаршому соборі св. Георгія на Фанарі Митрополит Епіфаній звернувся із вітальним словом

На честь іменин Вселенського Патріарха Варфоломія у храмі Святого Георгія на Фанарі сьогодні проходить святкова літургія, в якій бере участь Митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter.

«Сьогодні на Фанарі особливий день - іменини у Вселенського Патріарха Варфоломія! У храмі Святого Георгія розпочалася святкова літургія, участь у ній також бере Митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Многія літа Патріарху!» - написав дипломат.

Сьогодні На Фанарі особливий день - іменини у Вселенського Патріарха Варфоломія! У храмі Св.Георгія розпочалася святкова літургія-участь в ній також бере Митрополит Київський та всієї України @Epifaniy Многія літа Патріарху! pic.twitter.com/SO3Lks22Og — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 11. kesäkuuta 2019

«Ваша Всесвятосте, дорогий і улюблений у Христі Господі нашому Архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський Патріарх кир кир Варфоломій!

Преосвященний владико архієпископ Нектарій, представник Єрусалимського Патріарха.