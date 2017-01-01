Різдво: православні та католицькі традиції
- Вчора, 11:04
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Анжеліка Рудницька розповість про традиції святкування Різдва за католицьким та православним календарем
Сьогодні, 22 грудня, в прес-центрі Главкома прес-конференція на тему: «Різдво: православні та католицькі традиції».
Запрошені гості: Анжеліка Рудницька, радниця міністра культури, співачка, науковець, організатор фестивалю «Етно-зима у Михайлівському».
Рудницька говоритиме про традиції святкування Різдва за католицьким та православним календарем, чи варто святкувати два Різдва, які українські традиції на Різдво – кухня та розваги, а також представить новий свій музичний доробок – новий різдвяний альбом.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: