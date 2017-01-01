Різдво: православні та католицькі традиції

Анжеліка Рудницька розповість про традиції святкування Різдва за католицьким та православним календарем

Сьогодні, 22 грудня, в прес-центрі Главкома прес-конференція на тему: «Різдво: православні та католицькі традиції». Запрошені гості: Анжеліка Рудницька, радниця міністра культури, співачка, науковець, організатор фестивалю «Етно-зима у Михайлівському». Рудницька говоритиме про традиції святкування Різдва за католицьким та