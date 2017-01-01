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    Культура

    Різдво: православні та католицькі традиції

    Анжеліка Рудницька розповість про традиції святкування Різдва за католицьким та православним календарем
    Сьогодні, 22 грудня, в прес-центрі Главкома прес-конференція на тему: «Різдво: православні та католицькі традиції». Запрошені гості: Анжеліка Рудницька, радниця міністра культури, співачка, науковець, організатор фестивалю «Етно-зима у Михайлівському». Рудницька говоритиме про традиції святкування Різдва за католицьким та
    • Вчора, 11:04
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    Анжеліка Рудницька розповість про традиції святкування Різдва за католицьким та православним календарем

    Сьогодні, 22 грудня, в прес-центрі Главкома прес-конференція на тему: «Різдво: православні та католицькі традиції».

    Запрошені гості: Анжеліка Рудницька, радниця міністра культури, співачка, науковець, організатор фестивалю «Етно-зима у Михайлівському».

    Рудницька говоритиме про традиції святкування Різдва за католицьким та православним календарем, чи варто святкувати два Різдва, які українські традиції на Різдво – кухня та розваги, а також представить новий свій музичний доробок – новий різдвяний альбом.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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