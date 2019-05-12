Епіфаній зробив заяву щодо можливості об'єднання ПЦУ з Греко-католицькою церквою



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На зустрічі з Блаженнійшим Святославом ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці, - Епіфаній

Епіфаній прокоментував можливе об'єднання УГКЦ з ПЦУ: Зараз ми тісно співпрацюємо.

Для вивчення можливого об'єднання українських православних церков східного та західного обрядів між ними спочатку має бути проведено відповідний діалог. Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив в ефірі одного з телеканалів.

«Загалом логічно, що в Україні буде Єдина помісна православна церква..... Тому ми співпрацюємо з тими церквами, які зараз є. Ми тісно співпрацюємо з УГКЦ, яка є патріотичною церквою. Співпраця йде в рамках Всеукраїнської ради церков. Це унікальний орган, який об’єднує різні церкви, різні конфесії в єдиний орган, який озвучує певні проблеми, звертається з певними меседжами до суспільства. В рамках цієї ради ми єдині в захисті Української держави», - розповів він.

Епіфаній також прокоментував можливе об'єднання УГКЦ з ПЦУ: «Загалом багато хто прагне і говорить проте, що ці церкви повинні в майбутньому об’єднатися. Але для того, щоб об’єднатися, треба прийти до діалогу. Зараз ми тісно співпрацюємо. Ми спільно втілюємо певні проекти, беремо участь у спільних заходах. На зустрічі з Блаженнійшим Святославом ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці».

Предстоятель ПЦУ також додав, що об’єднання теоретично це в майбутньому можливо. «Але це залежить від того, як ми будемо співпрацювати, підтримувати ці дружні стосунки, прагнути цієї єдності. У майбутньому всі православні повинні об’єднатися в єдиній Церкві. Зараз ми є незалежною автокефальною помісною православною церквою, яка володіє всіма необхідними правами нарівні з іншими, навіть історичними патріархатами. Зараз ми перебуваємо в статусі митрополії, але це не впливає на внутрішній стан і загалом не ущемляє наші права».

«Щодо піднесення до статусу патріархату, то це в майбутньому, коли ми, всі православні, об’єднаємося навколо Київського престолу. Зараз ми говоримо про майбутнє, яке маємо будувати: визнання іншими православними помісними церквами, єдність у межах України, у межах єдиної помісної православної церкви», - підкреслив він.