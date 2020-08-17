Експерти розповіли, коли запустять інтернет 6G



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Айтішники планують запустити 6G вже в 2026 році

Швидкість передачі даних при 6G досягне одного терабайта в секунду, що в п'ять разів швидше, ніж у 5G

Пілотний проект зв'язку шостого покоління буде запущений в 2026 році.

Про це повідомляє видання BusinessKorea з посиланням на уряд Південної Кореї.

Терміни запуску пілотного проекту на зустрічі з міністрами назвав прем'єр-міністр країни Чон Се Гюна (Chung Se-kyun). Стратегія розгортання 6G базується на розвитку передових технологій, забезпечення необхідних стандартів і реєстрації патентів.

На реалізацію цього плану протягом п'яти років з бюджету Південної Кореї буде виділено 200 мільярдів вон. Фінансування розпочнеться з 2021 року.

За словами Чон Се Гюна, уряд наполягатиме на вирішенні 10 стратегічних завдань при розгортанні 6G, в які входять надпродуктивність і надточність стандарту. Після реєстрації нових технологій на початку 2026 року влада запустить проект з модернізації поточної мережевої інфраструктури держави. В першу чергу буде модифікована інфраструктура в п'яти основних областях - цифрова охорону здоров'я, імерсивний контент (можливість організації конференцій без особистої участі спікерів), безпілотні автомобілі, розумні міста і розумне виробництво.

Автори проекту розраховують, що швидкість передачі даних при 6G досягне одного терабайта в секунду, що в п'ять разів швидше, ніж у 5G. Новий стандарт буде відрізнятися затримкою до 0,1 мілісекунди при передачі сигналу бездротовим і до 5 мілісекунд - провідним способами.

Мережа шостого покоління буде функціонувати на висоті до 10 кілометрів над землею.